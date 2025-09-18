szeptember 18., csütörtök

Szombaton ISIS DANCE OPEN

Lorigo TSE - szenzációsan táncoltak a bajnokságokon

A Lorigo TSE ismét szép eredményeket ért el az országos bajnokságokon. Faludiné Lovas Henriettet, a Lorigo TSE elnökét kérdeztük.

Merklin Tímea

A hétvégén Csömörön rendezték meg az E Országos Bajnokságot, valamint az U21 Tíztánc Magyar Bajnokságot. – Ifjúsági párosaink szenzációsan szerepeltek – tudtuk meg Faludiné Lovas Henriettől, a Lorigo TSE elnökétől. 

Lorigo TSE
A három ifjúsági pár a Lorigo TSE részéről:  Lepsényi Gábor -Faludi Olívia, Faludi Bálint-Szabadfi Eszter, Rejtő Máté-Déri Alíz. Fotó: Lorigo TSE
  • A következő eredmények születtek: Rejtő Máté – Déri Alíz -Ifjúsági C standard az 1.helyet, Ifjúsági C latinban pedig a 7. helyet szerezték meg.
    Az U21 Magyar Bajnokságon: Lepsényi Gábor – Faludi Olívia a 3. helyen végzett, Faludi Bálint – Szabadfi Eszter -a7.helyet szerezte meg. 
  • Szóló eredmények az E Ob-ról: Junior I E standard – Kovács Emma 6.hely; Junior I E latin - Kiss Heléna Viktória 22-24 hely, Junior II E latin – Katavics Dóra 14-15. hely.
  • Páros eredmények: Gyerek II E standard: Szalay Gáspár – Mészáros Nóra – 11-12. hely,Gyerek II E latin;  Kálmán Zalán – Kiss Etelka Éva – 10-11. hely, Szalay Gáspár – Mészáros Nóra – 12. hely.

A Lorigo TSE szeptember 20-án rendezi meg az ISIS DANCE OPEN-t

Ezen a hétvégén, szombaton a Lorigo TSE megrendezi hagyományos őszi táncversenyét, az ISIS DANCE OPEN országos ranglista versenyeket, klubközi versenyeket, valamint Magyarország legjobb latin táncosaival egy meghívásos versenyt. Minden érdeklődőt várnak a versenytáncosok fellegvárába az AGORA Művelődési és Sportházba szeptember 20-án!

 

