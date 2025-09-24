Gyönyörű környezetben lovagoltak és versenyeztek

Szombaton Körmenden igencsak előtérbe kerültek a lóerők: míg a Batthyány-kastély előtti téren az USA V8 autós találkozó zajlott, addig pár méterre tőle valódi, élő lovak erejében és szépségében lehetett gyönyörködni. No és persze a lovasok tudását se felejtsük! Kicsik és nagyobbak pattantak nyeregbe, hogy megmérkőzzenek egymással és az elemekkel, amelyek jelen esetben az akadálypálya részeit jelentették. Az egész napos programot a közeli, Nádasdról érkezett Hétdombi Lovaspark Sportegyesület rendezte – az ő elnöküket, Simon Mátét kérdeztük a részletekről.

Lovasok és versenyek a pompás körmendi Kastélyparkban

Fotó: Jambori Tamas

Négy vármegye lovasai

Ma itt az első utánpótlás regionális döntőt láthatják a nézők – avatott be a részletekbe a verseny szervezője. A Dunántúl délnyugati régiója van jelen: Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyék versenyzői, korosztályos leosztásban. Egyúttal az első diákolimpiai selejtezőnek is tanúi lehetünk: a lovaglást ugyanis most vették be az ottani sorozatba első alkalommal. A helyszín és az időjárás is pompás, mi, nádasdi egyesületként pedig nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az országos szövetség bennünket választott rendezőknek. A gyönyörű környezetért ezúton is köszönetet mondunk dr. Szabó Barna polgármesternek, aki így is támogatott bennünket és a lovassportot – tette hozzá.

Lovasok és versenyek a pompás körmendi Kastélyparkban

Fotó: Jambori Tamas

A jövő reménységei

Aki kicsit körbetekint, azonnal feltűnhet, hogy mennyire sok a fiatal, a gyerek – és persze a családi közösség. Akik a pálya mellett állnak, szurkolnak, vagy csak éppen isznak egy korty frissítőt ebben a szeptemberi hőségben. Közben újra és újra benépesül a dobogó és környéke is, hiszen az eredményhirdetések – akárcsak a versenyek – folyamatosan zajlanak. Taps, üdvrivalgás, büszke szülők és barátok – és egymásnak gratuláló versenyzők. Mi tagadás, igen jóleső érzés ez – sokak el is érzékenyülnek a fair play láttán.

A programok – a sok versenyszám miatt is – egész nap zajlottak: szó szerint reggeltől estig.