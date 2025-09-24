2 órája
Gyönyörű környezetben lovagoltak és versenyeztek
Izmos paripák, zöld pázsit és kék ég: a körmendi Kastélypark szombaton minden idelátogatót elvarázsolt. Az ifjú lovasok pedig feltették mindezekre a koronát.
Szombaton Körmenden igencsak előtérbe kerültek a lóerők: míg a Batthyány-kastély előtti téren az USA V8 autós találkozó zajlott, addig pár méterre tőle valódi, élő lovak erejében és szépségében lehetett gyönyörködni. No és persze a lovasok tudását se felejtsük! Kicsik és nagyobbak pattantak nyeregbe, hogy megmérkőzzenek egymással és az elemekkel, amelyek jelen esetben az akadálypálya részeit jelentették. Az egész napos programot a közeli, Nádasdról érkezett Hétdombi Lovaspark Sportegyesület rendezte – az ő elnöküket, Simon Mátét kérdeztük a részletekről.
Négy vármegye lovasai
Ma itt az első utánpótlás regionális döntőt láthatják a nézők – avatott be a részletekbe a verseny szervezője. A Dunántúl délnyugati régiója van jelen: Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyék versenyzői, korosztályos leosztásban. Egyúttal az első diákolimpiai selejtezőnek is tanúi lehetünk: a lovaglást ugyanis most vették be az ottani sorozatba első alkalommal. A helyszín és az időjárás is pompás, mi, nádasdi egyesületként pedig nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az országos szövetség bennünket választott rendezőknek. A gyönyörű környezetért ezúton is köszönetet mondunk dr. Szabó Barna polgármesternek, aki így is támogatott bennünket és a lovassportot – tette hozzá.
A jövő reménységei
Aki kicsit körbetekint, azonnal feltűnhet, hogy mennyire sok a fiatal, a gyerek – és persze a családi közösség. Akik a pálya mellett állnak, szurkolnak, vagy csak éppen isznak egy korty frissítőt ebben a szeptemberi hőségben. Közben újra és újra benépesül a dobogó és környéke is, hiszen az eredményhirdetések – akárcsak a versenyek – folyamatosan zajlanak. Taps, üdvrivalgás, büszke szülők és barátok – és egymásnak gratuláló versenyzők. Mi tagadás, igen jóleső érzés ez – sokak el is érzékenyülnek a fair play láttán.
A programok – a sok versenyszám miatt is – egész nap zajlottak: szó szerint reggeltől estig.
Körmendi LovasversenyFotók: Jámbori Tamás
Eredmények
FSZ-1 Futószár
1.hely-HORKITS ADÉL Derű LSE.
2.hely-Dóka Alíz Derű LSE.
3.hely-Kumli Milán Bence Aranypatak LSE.
4.hely-Velladics Dóra Derű LSE.
FSZ- 2 Futószár
1.hely-KOROKNAI LILLA Aranypatak LSE.
2.hely- Horkits Adél Derű LSE.
3.hely- Dóka Alíz Derű LSE.
4.hely- Kumli Milán Bence Aranypatak LSE.
5.hely-Velladics Dóra Derű LSE.
6.hely-Fehér Zoé Szabadidő Lovasok SE.
D1 DÍJLOVAGLÁS
1.hely-CSER RAMÓNA Aranypatak LSE.
2.hely- Horváth Nóra Equus Callidus LSC.
3.hely-Kerselits Jázmin Lobogó LE.
4.hely- Máté Hanna Derű LSE
5.hely-Kis Leila Equus Callidus LSC.
C2 DÍJLOVAGLÁS
1.hely-ENGER NÓRA Alpokalja LK.
2.hely-Nyul Dorka Equus Callidus LSC.
3.hely-Ambrus Kitti Aranypatak LSE.
4.hely-Talabér Kata Aranypatak LSE
5.hely-Kun Arikán Babarcszőlősi Lovasudvar
LAUSZ-3 DÍJLOVAGLÁS
1.hely- NÉMETH GRÉTA Gyenesdiási LSE.
2.hely- Burka Léna Kata Alpokalja LK.
3.hely-Somfalvi Lorina Lobogó LE.
ÜGYESSÉGI KEZDŐ
1.hely-CSER RAMÓNA Aranypatak LSE.
2.hely-Molnár Nadin Hétdombi Lovaspark
3.hely-Kis Leila Equus Callidus LSC.
4.hely-Lakner Laura BR Riding LSE.
5.hely-Koroknai Lilla Aranypatak LSE.
6.hely-Pradalits Boglárka BR Riding LSE.
ÜGYESSÉGI HALADÓ
1.hely- TAKÁCS EMMA Hétdombi Lovaspark
2.hely- Cser Ramóna Aranypatak LSE.
3.hely-Strobl Emma BR Riding LSE
4.hely-Kercza Lotti Mlszsz
5.hely-Horváth Nóra Equus Callidus LSC.
6.hely- Lakner Laura BR Riding LSE.
ÜGYESSÉGI NEHÉZ
1.hely-KUN ARIKÁN Babarcszőlősi Lovasudvar
2.hely-Kun Arikán Babarcszőlősi Lovasudvar
3.hely-Takács Emma Hétdombi Lovaspark
4.hely-Ambrus Kitti Aranypatak LSE.
5.hely-Kalányos Gina Valentina Mlszsz
6.hely-Strobl Emma BR Riding LSE.
50-60 PÓNI DÍJUGRATÁS
1.hely-TALABÉR KATA Aranypatak LSE
2.hely-Kalányos Gina Valentina Mlszsz
3.hely-Paukovits Lilla Hétdombi Lovaspark
50-60 NAGY LÓ DÍJUGRATÁS
1.hely-NYUL DORKA Equus Callidus LSC.
2.hely-Gueth Kata Lobogó LE.
3.hely-Czövek Vivienn Alpokalja LK.
4.hely-Ködmenecz Kamilla Demangó SE.
5.hely-Kun Arikán Babarcszőlősi Lovasudvar
60-70 DÍJUGRATÁS
1.hely-KÖDMENECZ KAMILLA Demangó SE.
2.hely-Andor Lili Savaria LSE.
3.hely-Tráj Zselyke Zara Mlszsz
4.hely-Pál Zsanka Aranypatak LSE.
5.hely-Kiss Kincső Demangó SE.
70-80 DÍJUGRATÁS
1.hely-ANDOR LILI Savaria LSE.
2.hely-Kovács Borbála Equus Callidus LSC.
3.hely-Kiss Kincső Demnagó SE.
80-90 DÍJUGRATÁS
1.hely-POLGÁR JÁZMIN Hétdombi Lovaspark
2.hely-Kovács Borbála Equus Callidus LSC.
3.hely-Szakály Sára Hétdombi Lovaspark
