Lovasverseny

2 órája

Gyönyörű környezetben lovagoltak és versenyeztek

Címkék#Hétdombi Lovaspark Sportegyesület#körmendi kastélypark#Nádasd#lovas#Batthyány-kastély

Izmos paripák, zöld pázsit és kék ég: a körmendi Kastélypark szombaton minden idelátogatót elvarázsolt. Az ifjú lovasok pedig feltették mindezekre a koronát.

Gombos Kálmán

Szombaton Körmenden igencsak előtérbe kerültek a lóerők: míg a Batthyány-kastély előtti téren az USA V8 autós találkozó zajlott, addig pár méterre tőle valódi, élő lovak erejében és szépségében lehetett gyönyörködni. No és persze a lovasok tudását se felejtsük! Kicsik és nagyobbak pattantak nyeregbe, hogy megmérkőzzenek egymással és az elemekkel, amelyek jelen esetben az akadálypálya részeit jelentették. Az egész napos programot a közeli, Nádasdról érkezett Hétdombi Lovaspark Sportegyesület rendezte – az ő elnöküket, Simon Mátét kérdeztük a részletekről.

Lovasok és versenyek a pompás körmendi Kastélyparkban
Lovasok és versenyek a pompás körmendi Kastélyparkban
Fotó: Jambori Tamas

Négy vármegye lovasai

Ma itt az első utánpótlás regionális döntőt láthatják a nézők – avatott be a részletekbe a verseny szervezője. A Dunántúl délnyugati régiója van jelen: Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyék versenyzői, korosztályos leosztásban. Egyúttal az első diákolimpiai selejtezőnek is tanúi lehetünk: a lovaglást ugyanis most vették be az ottani sorozatba első alkalommal. A helyszín és az időjárás is pompás, mi, nádasdi egyesületként pedig nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az országos szövetség bennünket választott rendezőknek. A gyönyörű környezetért ezúton is köszönetet mondunk dr. Szabó Barna polgármesternek, aki így is támogatott bennünket és a lovassportot – tette hozzá.

Lovasok és versenyek a pompás körmendi Kastélyparkban
Lovasok és versenyek a pompás körmendi Kastélyparkban
Fotó: Jambori Tamas

A jövő reménységei

Aki kicsit körbetekint, azonnal feltűnhet, hogy mennyire sok a fiatal, a gyerek – és persze a családi közösség. Akik a pálya mellett állnak, szurkolnak, vagy csak éppen isznak egy korty frissítőt ebben a szeptemberi hőségben. Közben újra és újra benépesül a dobogó és környéke is, hiszen az eredményhirdetések – akárcsak a versenyek – folyamatosan zajlanak. Taps, üdvrivalgás, büszke szülők és barátok – és egymásnak gratuláló versenyzők. Mi tagadás, igen jóleső érzés ez – sokak el is érzékenyülnek a fair play láttán.

A programok – a sok versenyszám miatt is – egész nap zajlottak: szó szerint reggeltől estig.

Körmendi Lovasverseny

Fotók: Jámbori Tamás

 

Eredmények

FSZ-1 Futószár 

1.hely-HORKITS ADÉL Derű LSE. 

2.hely-Dóka Alíz Derű LSE.

3.hely-Kumli Milán Bence Aranypatak LSE.

4.hely-Velladics Dóra Derű LSE. 

FSZ- 2 Futószár 

1.hely-KOROKNAI LILLA Aranypatak LSE.

2.hely- Horkits Adél Derű LSE.

3.hely- Dóka Alíz Derű LSE. 

4.hely- Kumli Milán Bence Aranypatak LSE.

5.hely-Velladics Dóra Derű LSE.

6.hely-Fehér Zoé Szabadidő Lovasok SE.

D1 DÍJLOVAGLÁS 

1.hely-CSER RAMÓNA Aranypatak LSE.

2.hely- Horváth Nóra Equus Callidus LSC.

3.hely-Kerselits Jázmin Lobogó LE.

4.hely- Máté Hanna Derű LSE

5.hely-Kis Leila Equus Callidus LSC.

C2 DÍJLOVAGLÁS 

1.hely-ENGER NÓRA Alpokalja LK.

2.hely-Nyul Dorka Equus Callidus LSC.

3.hely-Ambrus Kitti Aranypatak LSE.

4.hely-Talabér Kata Aranypatak LSE

5.hely-Kun Arikán Babarcszőlősi Lovasudvar

LAUSZ-3 DÍJLOVAGLÁS 

1.hely- NÉMETH GRÉTA Gyenesdiási LSE.

2.hely- Burka Léna Kata Alpokalja LK.

3.hely-Somfalvi Lorina Lobogó LE.

ÜGYESSÉGI KEZDŐ 

1.hely-CSER RAMÓNA Aranypatak LSE.

2.hely-Molnár Nadin Hétdombi Lovaspark

3.hely-Kis Leila Equus Callidus LSC.

4.hely-Lakner Laura BR Riding LSE.

5.hely-Koroknai Lilla Aranypatak LSE.

6.hely-Pradalits Boglárka BR Riding LSE.

ÜGYESSÉGI HALADÓ 

1.hely- TAKÁCS EMMA Hétdombi Lovaspark 

2.hely- Cser Ramóna Aranypatak LSE.

3.hely-Strobl Emma BR Riding LSE

4.hely-Kercza Lotti Mlszsz 

5.hely-Horváth Nóra Equus Callidus LSC.

6.hely- Lakner Laura BR Riding LSE. 

ÜGYESSÉGI NEHÉZ 

1.hely-KUN ARIKÁN Babarcszőlősi Lovasudvar

2.hely-Kun Arikán Babarcszőlősi Lovasudvar

3.hely-Takács Emma Hétdombi Lovaspark

4.hely-Ambrus Kitti Aranypatak LSE.

5.hely-Kalányos Gina Valentina Mlszsz

6.hely-Strobl Emma BR Riding LSE.

50-60 PÓNI DÍJUGRATÁS

1.hely-TALABÉR KATA Aranypatak LSE

2.hely-Kalányos Gina Valentina Mlszsz

3.hely-Paukovits Lilla Hétdombi Lovaspark 

50-60 NAGY LÓ DÍJUGRATÁS 

1.hely-NYUL DORKA Equus Callidus LSC.

2.hely-Gueth Kata Lobogó LE.

3.hely-Czövek Vivienn Alpokalja LK.

4.hely-Ködmenecz Kamilla Demangó SE.

5.hely-Kun Arikán Babarcszőlősi Lovasudvar 

60-70 DÍJUGRATÁS 

1.hely-KÖDMENECZ KAMILLA Demangó SE.

2.hely-Andor Lili Savaria LSE.

3.hely-Tráj Zselyke Zara Mlszsz

4.hely-Pál Zsanka Aranypatak LSE.

5.hely-Kiss Kincső Demangó SE.

70-80 DÍJUGRATÁS 

1.hely-ANDOR LILI Savaria LSE.

2.hely-Kovács Borbála Equus Callidus LSC.

3.hely-Kiss Kincső Demnagó SE.

80-90 DÍJUGRATÁS 

1.hely-POLGÁR JÁZMIN Hétdombi Lovaspark

2.hely-Kovács Borbála Equus Callidus LSC.

3.hely-Szakály Sára Hétdombi Lovaspark 

