Egyéniben és csapatban is

Lőverseny Bencsik Géza emlékére Csepregen

Bencsik Gézára emlékezve szervezte meg immár harmadszor nemzetközi kispuska lőversenyt a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület. A legjobb lövőnek járó serleg ezúttal Szlovéniába került.

Horváth László

Csepregen már hagyomány, hogy a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület, 2023-ban lehunyt Bencsik Géza tiszteletére emlék lőversenyt tartanak szeptemberben. Idén tizenhét – magyar, ausztriai, szlovén – csaptat tagjai jöttek el. A szombati verseny Horváth Zsolt, a csepregi polgárőr elnök bevezetőjével, eligazítójával kezdődött. Azt eredményeket egyéniben és csapatban is mérték. 

Lőverseny
Lőverseny és három csepregi résztvevő (balról jobbra): Gombos Miklós, Radics István, Rabi Imre
Fotó: Horváth László

A versenyt idén Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) támogatásával a „Megemlékezés a II. világháború befejezése” és „Családok éve 2025” keretében szervezték meg. 

Az eredményhirdetés közben egyperces néma megemlékezést tartottunk Bencsik Géza és mindazon bajtársak emlékére, akik nem lehettek velünk

 – mondta Horváth Zsolt.

Az egyéni versenyt Hari Zdenko, a muraszombati háborús veteránok egyesületének tagja nyerte. Csapatban a legjobb eredményt a VÖP Team 1 (Osztrák Békefenntartók Egyesülete Burgenland 1. csapat) érte el, míg a legjobb női lövő Takács Piroska lett.

A legjobb női lövő Takács Piroska mellett Horváth Zsolt, valamint Rabi Imre

Az egyéniben az első három helyezett újra megmérette magát. Ők ötven méterre tíz lövést adtak el. A nyertes Hari Zdenko lett, aki László Attila nyugalmazott alezredes, a BEOSZ nyugat-dunántúli régió vezetője által felajánlott különdíját kapta.

A verseny helyszíne a csepregi lőtér volt, a díjátadót pedig a Bene-hegyi tónál tartották.

Lőverseny: Így látja a polgármester

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere, aki tavaly még lőtt is a versenyen, idén azonban személyesen nem tudott részt venni. 

- Büszkeség számomra, hogy egy olyan hagyományos találkozónak ad otthont városunk, amelyre a határon túl is érkeznek résztvevők – mondta a verseny kapcsán a polgármester. - A kispuska lövészeten emlékezünk Bencsik Géza, egykori polgárőr munkássága előtt. Megmutattuk, Csepregen nemcsak olyan rendezvényt tartunk, amely a kikapcsolódásról, a szórakozásról, hanem a nemes és fegyelmezett versengésről szól.

 

