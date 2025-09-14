Áldatlan állapotok a vasi falu szemétlerakójánál

Áldatlan és tarthatatlan állapotok vannak a szőlőhegyen a Vízközmű-háznál, szerepel a közösségi oldalon megjelent, a hegyi ingatlantulajdonosokat megszólító bejegyzésben, amit Lukácsháza polgármestere, Virág János írt alá. Mint írja, a kommunális hulladék elhelyezésére ezután a bekamerázott Nagycsömötei utca 63. szám alatt lévő (volt TSZ-iroda) önkormányzati tulajdonú területen elhelyezett konténerekben lesz lehetőség.

Lukácsháza: október 1-jétől megszűnik a kommunálishulladék-lerakó szelektív kuka sziget a Kilátó felé vezető út mellett.

Fotó: Cseh Gábor

Lukácsháza szemétlerakó: áldatlan állapotok

A hegytulajdonosok lehetősége, hogy az előre megvásárolt zsákban a régi Tsz udvarra viszik a szemetet, az oda kihelyezett konténerbe helyezik. Szelektív hulladékgyűjtésre a helyieknek a saját szemetes, a hegytulajdonosoknak, amennyiben szelektíven gyűjtik a hegyen a szemetet, a Közösségi Ház udvarán elhelyezett szelektív hulladékgyűjtök állnak rendelkezésre. Amennyiben használt bútor és egyéb nagyobb térfogatú hulladék keletkezik a hegyen, azt a kőszegi hulladéklerakó udvarra lehet vinni, ami lakcímkártya felmutatása után ingyenes. Ha pedig valaki nem kommunális szemetet helyez el az új helyen, a Lukácsháza Nagycsömötei u. 63. szám alatt, azt megbírságolják. A továbbiakban a Vízközmű-háznál semmilyen szemetet nem lehet elhelyezni.



