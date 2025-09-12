Végre-valahára összekötik az M80-as autóutat és az osztrák S7 autópályát

Szeptember 20-án, szombaton átadó ünnepség lesz Burgenlandban. Ekkor kötik össze hivatalosan is az osztrák S7-es gyorsforgalmi utat a magyar M80-assal. A Rábakeresztúr és Radafalva, vagyis a Heiligenkreuz és Rudersdorf közötti úttal egy időben adják át azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival.

M80 és S7: végre-valahára összekötik a két autópályát

Fotó: Szendi Péter

Végig az M80-ason – és tovább

Az osztrák A2-es sztráda leágazása Rudersdorf-ig már korábban megvalósult, így ez a mostani átadó egyben azt is jelenti, hogy Körmendtől vagy Szentgotthárdtól egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk. A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. októberben adták át, Rábafüzesnél azonban eddig le kellett térni róla a régi nyolcasra, és úgy lehetett továbbjutni (egy lámpás kereszteződésen át) a régi határátkelő, majd Ausztria felé. A most átadásra kerülő szakasz 28 kilométer hosszú, az S7-es az A2-es autópályát Fürstenfelden át közelíti meg.

Ezeket olvasta már?