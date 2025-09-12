szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

31 perce

Végre-valahára összekötik az M80 és az osztrák S7 autópályákat

Címkék#M80-as#gyorsforgalmi#sztráda#autópálya#S7

Sokan várták már ezt a változást, és ha lassan is, de elérkezik a pillanat. A jövő hét végén Körmendtől egészen Bécsig vagy Graz-ig autópályán közlekedhetünk.

Gombos Kálmán

Szeptember 20-án, szombaton átadó ünnepség lesz Burgenlandban. Ekkor kötik össze hivatalosan is az osztrák S7-es gyorsforgalmi utat a magyar M80-assal. A Rábakeresztúr és Radafalva, vagyis a Heiligenkreuz és Rudersdorf közötti úttal egy időben adják át azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival.

M80 és S7: végre-valahára összekötik a két autópályát
M80 és S7: végre-valahára összekötik a két autópályát
Fotó: Szendi Péter

Végig az M80-ason – és tovább

Az osztrák A2-es sztráda leágazása Rudersdorf-ig már korábban megvalósult, így ez a mostani átadó egyben azt is jelenti, hogy Körmendtől vagy Szentgotthárdtól egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk. A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. októberben adták át, Rábafüzesnél azonban eddig le kellett térni róla a régi nyolcasra, és úgy lehetett továbbjutni (egy lámpás kereszteződésen át) a régi határátkelő, majd Ausztria felé. A most átadásra kerülő szakasz 28 kilométer hosszú, az S7-es az A2-es autópályát Fürstenfelden át közelíti meg.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu