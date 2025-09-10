1 órája
Lebuktak: magyar bűnbandát kapcsoltak le Ausztriában, 78 millió forint cuccot loptak össze
Rendszeresen fosztogatta a boltokat Ausztriában egy ötfős magyar társaság. Milliókat loptak össze önkiszolgáló boltokból egy magyar bűnbanda. Az ötfős csapat legalább 17 boltot rámolt ki és 78 millió forint kárt okoztak.
Hónapokon át szabadon garázdálkodott egy ötfős magyar banda, akik rászálltak az önkiszolgáló boltokra és konténerekre, de egy üzemben is jelentős kárt okoztak. Az osztrák rendőrség a magyar kollégáikkal együttműködve kapta el őket. A rendőrség szerint ugyanis a magyar bűnbanda itthon is aktív volt - írja a volksgruppet.orf.at.
Magyar bűnbanda: a biztonsági kamerák sztárjai, 200 ezer eurót loptak össze
Áprilistól augusztusig fosztogattak, és több mint 200 ezer eurót, vagyis 78 millió forintot zsákmányoltak. A rendőröknek végül sikerült megoldani az ügyet: augusztus 26-án Neusiedl am See-ben kapták el a banda vezetőjét, amikor épp egy autót próbált feltörni. Az akció igazi krimibe illő jelenet volt. Egy másik, 33 éves gyanúsítottat Magyarországon tartóztattak le. A többieket még keresik, feltehetően már nem sokáig, mivel a betöréseik nagy részéről jó minőségű felvételeket rögzítettek a biztonsági kamerák.
17 betörés Észak-Burgenlandban, ez a magyar bűnbanda statisztikája
A kár nagyobb része abból származott, hogy a tolvajok színesfémeket loptak el egy ausztriai üzemből – mondta Marban. A férfiak bűncselekményeit részben biztonsági kamerák is rögzítették. „A banda öt főből áll. Különböző településeken, főként Neusiedl am See/Nezsider kerületben, összesen 17 betörést hajtottak végre. Ezek összesen valamivel több mint 200 000 euró kárt okoztak" – mondta Helmut Marban rendőrségi szóvivő.
