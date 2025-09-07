szeptember 7., vasárnap

Személyes párbeszédek, életszerű igények

Gyopáros Alpár Ostffyasszonyfán értékelte a Magyar falu programot

Huszadik alkalommal látogatott Vas Vármegyébe a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a Magyar falu programot értékelte Ostffyasszonyfán - Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének meghívására.

Vaol.hu
Több mint 20 millió forintból újult meg a Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatosoknak helyet adó épületének tetőszerkezete. Ács Attila polgármester elmondta: a nagyon rossz állapotban lévő tető már balesetveszélyes volt, ezért külön öröm, hogy sikeresen pályáztak a Magyar falu programban. A településen nem ez az egyetlen kormányzati forrásból megvalósult fejlesztés, előtte például a Széchenyi István utca rendbetételére nyertek 49 millió forintot.  

Fotó: SZP

Ez a Magyar falu program sikerének titka

A Magyar falu programot 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök hirdette meg, és rendkívül népszerű lett annak köszönhetően, hogy a kistelepülésekkel együtt - azok polgármestereivel, elöljáróival, az érintett országgyűlési képviselőkkel - írjuk - fogalmazott Gyopáros Alpár kormánybiztos Ostffyasszonyfán, aki Ágh Péter meghívására érkezett a településre. Hozzátette: a kezdetektől az volt a cél, hogy valódi fejlesztési igényekhez igazodjanak, legyen az a hiányzó infrastruktúra pótlása, vagy a meglévő fejlesztése. Többek között a települések közötti és a belterületi utakat felújítása, a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése és az intézményi épületek rendbetétele, falugondnoki szolgálat elindítása és ezzel együtt a falubuszok beszerzése is helyet kapott a programban.  

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk csinálni, folyamatosan beszélnünk, találkoznunk kell a kistelepülésen élőkkel. Folyamatos falujárásban vagyunk az országban, félezer helyen több mint tízezer emberekkel, polgármesterrel, valamint egyházközségek és civil szerveztek képviselőivel egyeztettünk az elmúlt években - hangsúlyozta a kormánybiztos, aki elárulta azt is, dupla jubileumi alaklom volt a pénteki látogatása: immáron 20. alkalommal érkezett Vas vármegyébe, azon belül pedig tizedszerre Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselőjének körzetébe. 

– Számba vettük az eddigi eredményeket, hiszen mostanáig több milliárd forint érkezett már a térségbe a kistelepülésekre. Valamennyi érintett község és kisváros nyertese volt a Magyra falu programnak, amely egyúttal tovább erősítette a helyi közösségeket is. Ugyanakkor vannak új kihívások és új tervek is, tovább építjük Észak-Vas vármegyét – fogalmazott Ágh Péter.  

 

