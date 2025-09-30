szeptember 30., kedd

Élet és halál között ingázott - szombathelyi emlékek a 154-es magyar kórházvonatról (+fotók)

Címkék#Fortepan-történetek#vasút#világháború#múltidéző

A második világháború egyik legsötétebb fejezetét hozzák közel azok a képek, amelyek Szombathelyen készültek a frontról hazatérő katonákról. A magyar kórházvonat ezekben a drámai pillanatokban a túlélés és a halál közötti határvonalat jelentette. A szombathelyi megemlékezések máig fenntartják az emlékét a dermesztő utazásoknak.

Sabjanics-Somlai Petra

A magyar kórházvonat hivatalos feladata a sebesült katonák hazaszállítása volt, ám a második világháború valóságában ez sokszor pokoli körülmények között zajlott. A Don-kanyarból induló szerelvények rideg, fagyos vagonjaiban a katonák emberfeletti küzdelmet vívtak a túlélésért. Az ápolók és orvosok is kilátástalan helyzetekkel szembesültek, miközben a kórházvonatok a frontvonal és a hátország között ingáztak.

1942 - Szombathelyi fotókon a magyar kórházvonat drámája
1942 - Szombathelyi fotókon a magyar kórházvonat drámája
Forrás: Fortepán/Reményi József

Magyar kórházvonat a Don-kanyar poklában

Szombathely különleges helyet foglal el a magyar kórházvonat emlékezetében. A városban fennmaradt fotók dermesztően idézik meg a katonák szenvedését és a háború borzalmait. A mai megemlékezéseken ezek a képek és történetek újra és újra előkerülnek, jelezve, hogy a város identitásának része lett a doni front emlékezete. 

A fennmaradt visszaemlékezések és a Fortepan archívumában található fotók szerint egy-egy kórházvonat több száz ember sorsát hordozta. Az út során a katonák sokszor órákig vagy napokig feküdtek ellátatlanul, mire biztonságosabb területre értek. Egykori tanúk arról számoltak be, hogy a szerelvényekben gyakran az imádság volt az egyetlen kapaszkodó. Egyetemi kutatások is megerősítik, hogy a magyar kórházvonat egyszerre jelentett orvosi csodát és logisztikai rémálmot. A túlélők történetei pedig azt bizonyítják: emberfeletti teljesítmény kellett ahhoz, hogy valaki életben maradjon ezen az úton. A részletekről több tanulmány is elérhető az ELTE Ruszisztikai Kutatások Központja oldalán.

 

Érdekességek a magyar kórházvonatról

- Felszereltség: egy teljes szerelvényben volt műtő, gyógyszerraktár, konyha és még hűtőkamra is, ami a kor színvonalához képest kiemelkedőnek számított.
- Személyzet: nemcsak orvosok és ápolók dolgoztak rajta, hanem vasutasok és katonák is, akiknek összehangolt munkája nélkül nem mozdult volna a vonat.
- Kapacitás: egyszerre akár 400-500 sebesültet is szállíthattak, ami sokszor a többszörösére duzzadt a fronthelyzet miatt.
- Rejtett kockázat: a vonatok gyakran maguk is célponttá váltak, hiszen a mozdonyokat nem különböztették meg a katonai szerelvényektől.
- Utóélet: a kórházvonatok egy része a háború után is szolgált, polgári célokra alakították át.

Az emlékezés üzenete

Szombathelyen ma is minden évben megemlékeznek a doni front hőseiről és áldozatairól. A 154-es számú kórházvonat története kiemelt szerepet kap ezekben az eseményekben, hiszen a város archív fotói és rendezvényei révén különösen közel kerülhetünk a múlt tragédiájához. Ez a szerelvény nemcsak a háború kegyetlenségének, hanem az emberi kitartásnak is jelképe lett. A szombathelyi emlékek segítenek megérteni azt a dermesztő valóságot, amelyet a katonák és ápolók a Don-kanyarban átéltek. Az üzenet ma is egyértelmű: a háború legnagyobb terhét mindig az emberi sorsok viselik.

Kattints a képekre, és nézd meg, hogyan idézik fel a szombathelyi fotók a magyar kórházvonat dermesztő valóságát a második világháborúból!

A magyar kórházvonat tragédiája

Fotók: Fortepán/Reményi József

 

 

