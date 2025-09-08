szeptember 8., hétfő

Helyi közélet

1 órája

V. Németh Zsolt a Tisza-adóról: Magyar Péter megint lebukott

Címkék#Tisza-adó#V. Németh Zsolt#Vámos Zoltán#veszély

"Magyar Péter megint lebukott! Kiderült: ő maga utasította az embereit, hogy hallgassanak a Tisza-adóról a választásokig!" - figyelmeztet közösségi oldalán V. Németh Zsolt, Dél-Vas Vármegye országgyűlési képviselője.

Vaol.hu

"Magyar Péter megint lebukott! Kiderült: ő maga utasította az embereit, hogy hallgassanak a Tisza-adóról a választásokig!" - írta Facebook-posztjában V. Németh Zsolt. 

Magyar Péter maga utasította embereit: hallgassanak
Magyar Péter maga utasította embereit: hallgassanak
Fotó: Hatlaczki-Balazs

Magyar Péter utasít és tilt

Mint V. Németh Zsolt rámutatott: "A Tisza-adót kidolgozó luxus közgazdászuk szólta el magát, hogy Magyar Péter nem akarja, hogy a kampányban kiderüljenek a részletek, mert 'szétkapnák őket'.

A saját embereik vallomásai bizonyítják: tudatosan akarták átverni az embereket. Csak épp lebuktak Ezért bomlanak, ezért idegesek és ezért akarnak elterelő balhét. Ne hagyjuk magunkat átverni!" - zárta bejegyzését V. Németh Zsolt, aki egy videót is megosztott a posztban.

 

 

