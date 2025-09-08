1 órája
V. Németh Zsolt a Tisza-adóról: Magyar Péter megint lebukott
"Magyar Péter megint lebukott! Kiderült: ő maga utasította az embereit, hogy hallgassanak a Tisza-adóról a választásokig!" - figyelmeztet közösségi oldalán V. Németh Zsolt, Dél-Vas Vármegye országgyűlési képviselője.
Magyar Péter utasít és tilt
Mint V. Németh Zsolt rámutatott: "A Tisza-adót kidolgozó luxus közgazdászuk szólta el magát, hogy Magyar Péter nem akarja, hogy a kampányban kiderüljenek a részletek, mert 'szétkapnák őket'.
A saját embereik vallomásai bizonyítják: tudatosan akarták átverni az embereket. Csak épp lebuktak Ezért bomlanak, ezért idegesek és ezért akarnak elterelő balhét. Ne hagyjuk magunkat átverni!" - zárta bejegyzését V. Németh Zsolt, aki egy videót is megosztott a posztban.
Európában az egyik legalacsonyabb SZJA hazánkban van - a Tisza-adóval az is veszélybe kerülne