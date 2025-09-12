Ágh Péter a Tisza-adóról

Több ízben bemutattuk, miként érintené a progresszív adózás a vasi béreket. Korábban beszámoltunk arról is, a magyar háztartások belerokkannának Magyar Péterék rezsiprogramjába, a társasági adó jelentős emelésének pedig a munkaerőpiac és a beruházások látnák kárát.

Sorra derültek ki a héten Magyar Péter tervei

El akarták titkolni, de mára nyilvánvalóvá váltak a szándékaik. Hiába tagadják, mindent elmond róluk az a gondolat, amit az egyik főnökük mondott, miszerint, ha mindent elmondanának, akkor megbuknának. 2006-ban már láttunk ilyet és tudjuk mi lett a következménye - fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki nyomatékosította: Észak-Vas polgárait is negatívan érintené a Tisza-adócsomag.