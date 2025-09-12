szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóterv

1 órája

Ágh Péter a Tisza-adóról

Címkék#Tisza-adócsomag#Észak-Vas#Ágh Péter

Észak-Vas polgárait is negatívan érintené a Tisza-adócsomag - mondta lapunknak Ágh Péter országgyűlési képviselő. A héten sorra derültek ki Magyar Péter tervei: a többkulcsos adó bevezetése csak a jéghegy csúcsa.

Vaol.hu

Több ízben bemutattuk, miként érintené a progresszív adózás a vasi béreket. Korábban beszámoltunk arról is, a magyar háztartások belerokkannának Magyar Péterék rezsiprogramjába, a társasági adó jelentős emelésének pedig a munkaerőpiac és a beruházások látnák kárát. 

Sorra derültek ki a héten Magyar Péter tervei
Sorra derültek ki a héten Magyar Péter tervei

Sorra derültek ki a héten Magyar Péter tervei

El akarták titkolni, de mára nyilvánvalóvá váltak a szándékaik. Hiába tagadják, mindent elmond róluk az a gondolat, amit az egyik főnökük mondott, miszerint, ha mindent elmondanának, akkor megbuknának. 2006-ban már láttunk ilyet és tudjuk mi lett a következménye - fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki nyomatékosította: Észak-Vas polgárait is negatívan érintené a Tisza-adócsomag. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu