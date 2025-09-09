2 órája
Most biztosan ez a magyar lány a legboldogabb, őrület, amit Ronaldo tett vele - videó
A kedd esti mérkőzés előestéjén egy magyar lány története robbantotta fel a TikTokot. A magyar-portugál meccs előtt Cristiano Ronaldóhoz ismeretség nélkül jutott el - végül közös fotó készült, a világsztár pedig még a cipőjét is aláírta. A sztoriból pillanatok alatt sikeres videó vált, a kommentek áradata pedig tele van féltékenységgel és gratulációval.
Cristiano Ronaldót nem könnyű megközelíteni - a világklasszist szigorú biztonság veszi körül, különösen a nagy mérkőzések előtt. A ma esti magyar-portugál meccs miatt most minden pillanata még nagyobb figyelem alatt van. Mégis akadt egy magyar lány, akinek sikerült a lehetetlen: a portugál stáb egyik tagja lefotózta őt a plakáttal, majd megmutatta Ronaldónak az üzenetet. Innen pedig valóra vált a szurkolói álom: közös fotó készült vele, és a portugál klasszis még a cipőjét is dedikálta.
Magyar-portugál meccs: így jutott el a fotó a világsztárhoz
A lány egy szívből készült plakátot vitt magával, amelyen ez állt:
I’ve been waiting for you for 20 years. May I take a photo with you, Cristiano?
Vagyis húsz éve vár arra, hogy találkozhasson a világsztárral. A portugál stáb egyik tagja lefotózta őt a plakáttal, és megígérte: megmutatja Ronaldónak. Ez azért különösen nagy szó, mert a focistához hasonló ikonokhoz nagyon nehéz eljuttatni bármilyen személyes üzenetet. A fotó azonban valóban célba ért: a portugál klasszis is megnézte.
A TikTokon közzétett videó futótűzként terjed, a kommentekben szinte mindenki irigykedik. Többen azt írták: ilyesmit ők is csak álmodtak volna, mások pedig gratuláltak a bátorsághoz és a kreativitáshoz. A magyar lány sztorija pillanatok alatt a szurkolói beszélgetések egyik kedvenc témájává vált.
Óriási várakozás a magyar–portugál meccs előtt
A magyar-portugál meccsre így is hatalmas az érdeklődés, és nem csak azért, mert Cristiano Ronaldo minden fellépése különleges, hanem mert határon innen és túl sokan szorítunk a magyar válogatottért. A találkozóról és a válogatott körüli hangulatról már itt írtunk. A sztár korábbi magyarországi szereplését szintén nagy figyelem övezte, ahogy arról itt írtunk.
A Magyarország-Portugália vb-selejtező meccs előtt - aminek a Puskás Aréna ad otthont - máris megszületett egy történet, amiért minden rajongó csak irigykedhet. Egy magyar lány bebizonyította: néha elég egy kreatív ötlet és egy kis szerencse, hogy az ember közel kerüljön a világ egyik legnagyobb futballsztárjához.