Valóra vált álom

1 órája

Most biztosan ez a magyar lány a legboldogabb, őrület, amit Ronaldo tett vele - videó

Címkék#Portugália#Cristiano Ronaldó#Magyarország#magyar válogatott#vb-selejtező#Puskás aréna

A kedd esti mérkőzés előestéjén egy magyar lány története robbantotta fel a TikTokot. A magyar-portugál meccs előtt Cristiano Ronaldóhoz ismeretség nélkül jutott el - végül közös fotó készült, a világsztár pedig még a cipőjét is aláírta. A sztoriból pillanatok alatt sikeres videó vált, a kommentek áradata pedig tele van féltékenységgel és gratulációval.

Sabjanics-Somlai Petra

Cristiano Ronaldót nem könnyű megközelíteni - a világklasszist szigorú biztonság veszi körül, különösen a nagy mérkőzések előtt. A ma esti magyar-portugál meccs miatt most minden pillanata még nagyobb figyelem alatt van. Mégis akadt egy magyar lány, akinek sikerült a lehetetlen: a portugál stáb egyik tagja lefotózta őt a plakáttal, majd megmutatta Ronaldónak az üzenetet. Innen pedig valóra vált a szurkolói álom: közös fotó készült vele, és a portugál klasszis még a cipőjét is dedikálta.

Magyar-portugál meccs előtt: magyar lány fotóját Cristiano Ronaldo is látta
Cristiano Ronaldo meglepetést szerzett egy rajongónak a magyar-portugál meccs előtt
Forrás: Török Attila

Magyar-portugál meccs: így jutott el a fotó a világsztárhoz

A lány egy szívből készült plakátot vitt magával, amelyen ez állt: 

I’ve been waiting for you for 20 years. May I take a photo with you, Cristiano?

Vagyis húsz éve vár arra, hogy találkozhasson a világsztárral. A portugál stáb egyik tagja lefotózta őt a plakáttal, és megígérte: megmutatja Ronaldónak. Ez azért különösen nagy szó, mert a focistához hasonló ikonokhoz nagyon nehéz eljuttatni bármilyen személyes üzenetet. A fotó azonban valóban célba ért: a portugál klasszis is megnézte.

A TikTokon közzétett videó futótűzként terjed, a kommentekben szinte mindenki irigykedik. Többen azt írták: ilyesmit ők is csak álmodtak volna, mások pedig gratuláltak a bátorsághoz és a kreativitáshoz. A magyar lány sztorija pillanatok alatt a szurkolói beszélgetések egyik kedvenc témájává vált.

@nikimeteo Valóra vált a legnagyobb álmom!✨😭❤️ TALÁLKOZTAM CRISTIANO @Portugal RONALDOVAL! 🥺😭 #cristianoronaldo7 #cr7cristianoronaldo #cristianoronaldo #fyp #budapest ♬ A Sky Full of Stars - Coldplay

Óriási várakozás a magyar–portugál meccs előtt

A magyar-portugál meccsre így is hatalmas az érdeklődés, és nem csak azért, mert Cristiano Ronaldo minden fellépése különleges, hanem mert határon innen és túl sokan szorítunk a magyar válogatottért. A találkozóról és a válogatott körüli hangulatról már itt írtunk. A sztár korábbi magyarországi szereplését szintén nagy figyelem övezte, ahogy arról itt írtunk.

A Magyarország-Portugália vb-selejtező meccs előtt - aminek a Puskás Aréna ad otthont - máris megszületett egy történet, amiért minden rajongó csak irigykedhet. Egy magyar lány bebizonyította: néha elég egy kreatív ötlet és egy kis szerencse, hogy az ember közel kerüljön a világ egyik legnagyobb futballsztárjához.

 

 

