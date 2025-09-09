Most biztosan ez a magyar lány a legboldogabb, őrület, amit Ronaldo tett vele - videó

Cristiano Ronaldót nem könnyű megközelíteni - a világklasszist szigorú biztonság veszi körül, különösen a nagy mérkőzések előtt. A ma esti magyar-portugál meccs miatt most minden pillanata még nagyobb figyelem alatt van. Mégis akadt egy magyar lány, akinek sikerült a lehetetlen: a portugál stáb egyik tagja lefotózta őt a plakáttal, majd megmutatta Ronaldónak az üzenetet. Innen pedig valóra vált a szurkolói álom: közös fotó készült vele, és a portugál klasszis még a cipőjét is dedikálta.

Cristiano Ronaldo meglepetést szerzett egy rajongónak a magyar-portugál meccs előtt

Magyar-portugál meccs: így jutott el a fotó a világsztárhoz

A lány egy szívből készült plakátot vitt magával, amelyen ez állt:

I’ve been waiting for you for 20 years. May I take a photo with you, Cristiano?

Vagyis húsz éve vár arra, hogy találkozhasson a világsztárral. A portugál stáb egyik tagja lefotózta őt a plakáttal, és megígérte: megmutatja Ronaldónak. Ez azért különösen nagy szó, mert a focistához hasonló ikonokhoz nagyon nehéz eljuttatni bármilyen személyes üzenetet. A fotó azonban valóban célba ért: a portugál klasszis is megnézte.

A TikTokon közzétett videó futótűzként terjed, a kommentekben szinte mindenki irigykedik. Többen azt írták: ilyesmit ők is csak álmodtak volna, mások pedig gratuláltak a bátorsághoz és a kreativitáshoz. A magyar lány sztorija pillanatok alatt a szurkolói beszélgetések egyik kedvenc témájává vált.

