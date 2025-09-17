szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

2025.09.17. 20:00

Elképesztő kihívás: Menetfelszerelésben futja le a szombathelyi tűzoltó a maratoni távot - videó

Címkék#Gólyafészek Gyermekotthon#Budapest Maraton#tűzoltó#Borbás Tibor

A szombathelyi tűzoltó többször futott már 200 kilométernél is hosszabb távot, de teljes menetfelszerelésben lefutni a maratont, így is emberfeletti kihívást jelent majd, testsúlyából óránként fog veszíteni egy kilogrammot.

Budai Dávid

Az örökbefogadás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet Borbás Tibor, szombathelyi hivatásos tűzoltó, mégpedig nem mindennapi módon, október 12-én, a Budapest Maratonon fogja lefutni a teljes távot tűzoltó védőruhában és légzőkészülékkel a hátán.

Borbás Tibor számára sem a maraton, sem a menetfelszerelésben történő futás nem új, de a kettőt így még soha sem próbálta
Borbás Tibor számára sem a maraton, sem a menetfelszerelésben történő futás nem új, de a kettőt így még soha sem próbálta Fotó: Unger Tamás

Számára a plusz súllyal történő futás nem ismeretlen , hat éve Csepregen futott már egy félmaratont teljes menetfelszerelésben, de ez most dupla annyi lesz. Igaz a távval valószínűleg nem lesz probléma, hiszen a klasszikus maratont eddig már 9-szer teljesítette, miközben 70 olyan futása van, ami meghaladta a 42 kilométert, ebből 17 futás a 100-at, 3 pedig a 200 kilométert is. Tibi ugyanis ultrafutó, aki korábban az UltraBalaton (209 km) mellett a Spartathlont (246 km) is teljesítette.

Ez nem egy sima maraton lesz 

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy neki a maraton, egy sima hétvégi edzés alatt megvan, legutóbb 3 óra 19 perc alatt teljesítette a távot, miközben most arra számít, hogy az ideje nagyjából 5 óra körül lesz, nem is feltétlenül a plusz 15 kilogrammos súly miatt, hanem mert a rajta lévő ruha nem tud szellőzni, ami nagyon megterhelő a szervezetnek, ezért úgy számol, hogy nagyjából 5-6 kilogrammos súlyveszteséggel fog célba érni. Megtudtuk azt is, hogy Tibi a maraton előtt nem fogja lemodellezni, hogy tényleg képes-e teljesíteni a kihívást, vagyis nem fogja lefutni teljes menetfelszerelésben a távot. A héten 70, jövő héten 80 perces futásokkal edzi magát, utána pedig inkább már csak pihen.

Feleségével 2018-ban határozták el, hogy a már meglévő 3 lányuk mellet, szeretnének örökbe fogadni egy újszülött babát is, ami 2021 februárjában meg is történt. Sokan félnek az örökbefogadástól, pedig nincs mitől tartani, ők ugyanúgy szeretik mind a négy lányukat, nincs különbség – hangsúlyozza Tibi, aki futásával az örökbefogadás népszerűsítése mellett azokért a gyermekekért is küzd, akiknek nem adatik meg, hogy családban nőhessenek fel, ezért mindenkit – akit megérint a gyermekotthonok lakóinak sorsa – arra kér, hogy jelképesen fogadjon örökbe egy kilométert és támogassa adományával a Gólyafészek Gyermekotthon lakóinak a fejlődését!

  • Pro Juventute Egyesület
  • Számlaszám: 11747006-20170356
  • Közlemény: Gólyafészek Gyermekotthon

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu