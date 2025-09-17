Elképesztő kihívás: Menetfelszerelésben futja le a szombathelyi tűzoltó a maratoni távot - videó

Az örökbefogadás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet Borbás Tibor, szombathelyi hivatásos tűzoltó, mégpedig nem mindennapi módon, október 12-én, a Budapest Maratonon fogja lefutni a teljes távot tűzoltó védőruhában és légzőkészülékkel a hátán.

Borbás Tibor számára sem a maraton, sem a menetfelszerelésben történő futás nem új, de a kettőt így még soha sem próbálta Fotó: Unger Tamás

Számára a plusz súllyal történő futás nem ismeretlen , hat éve Csepregen futott már egy félmaratont teljes menetfelszerelésben, de ez most dupla annyi lesz. Igaz a távval valószínűleg nem lesz probléma, hiszen a klasszikus maratont eddig már 9-szer teljesítette, miközben 70 olyan futása van, ami meghaladta a 42 kilométert, ebből 17 futás a 100-at, 3 pedig a 200 kilométert is. Tibi ugyanis ultrafutó, aki korábban az UltraBalaton (209 km) mellett a Spartathlont (246 km) is teljesítette.

Ez nem egy sima maraton lesz

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy neki a maraton, egy sima hétvégi edzés alatt megvan, legutóbb 3 óra 19 perc alatt teljesítette a távot, miközben most arra számít, hogy az ideje nagyjából 5 óra körül lesz, nem is feltétlenül a plusz 15 kilogrammos súly miatt, hanem mert a rajta lévő ruha nem tud szellőzni, ami nagyon megterhelő a szervezetnek, ezért úgy számol, hogy nagyjából 5-6 kilogrammos súlyveszteséggel fog célba érni. Megtudtuk azt is, hogy Tibi a maraton előtt nem fogja lemodellezni, hogy tényleg képes-e teljesíteni a kihívást, vagyis nem fogja lefutni teljes menetfelszerelésben a távot. A héten 70, jövő héten 80 perces futásokkal edzi magát, utána pedig inkább már csak pihen.

Feleségével 2018-ban határozták el, hogy a már meglévő 3 lányuk mellet, szeretnének örökbe fogadni egy újszülött babát is, ami 2021 februárjában meg is történt. Sokan félnek az örökbefogadástól, pedig nincs mitől tartani, ők ugyanúgy szeretik mind a négy lányukat, nincs különbség – hangsúlyozza Tibi, aki futásával az örökbefogadás népszerűsítése mellett azokért a gyermekekért is küzd, akiknek nem adatik meg, hogy családban nőhessenek fel, ezért mindenkit – akit megérint a gyermekotthonok lakóinak sorsa – arra kér, hogy jelképesen fogadjon örökbe egy kilométert és támogassa adományával a Gólyafészek Gyermekotthon lakóinak a fejlődését!