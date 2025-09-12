Lapunk többször foglalkozott a a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon felújításának ügyével. Dióhéjban az előzmények: 2021-ben jelent meg az első kormányhatározat az ISES Alapítvány által 2014-ben összeállított, Kőszeg KRAFT fejlesztési javaslatok listáján szereplő legnagyobb épületre, a volt MÁV Gyermekotthonra vonatkozóan. Akkor több mint 12 milliárdos KRAFT-fejlesztésről döntött a kormány: a MÁV Gyermekotthonból egy nemzetközi szintű, közép-európai kisugárzású tudásközpont és kampusz kialakítását tervezték.

Egykori MÁV Gyermekotthon látványterve: a kőszegiek látványos munkavégzést tapasztalhatnak a közeljövőben.

Fotó: iASK

Folytatódhat a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon felújítása

Az építkezés 2022 év elején elkezdődött. Később tervújragondolásra volt szükség, ami meg is kezdődött hazai és nemzetközi szakértők bevonásával. Az elszaladt infláció és építőipari árak miatt a kormányzat újabb 4 milliárd forintot ítélt meg az új funkciókkal újjászülető épületegyüttes fejlesztésére. Az építkezés később lelassult. A legfrissebb, csütörtöki kormányhatározat azonban zöld utat ad a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont „Campus” kialakításának – befejeződhet az épület rekonstrukciója, minderre – a kormányhatározat ezt is tartalmazza – közel 19 milliárd forint áll rendelkezésre.

– Az épületegyüttesben terveztük a Nemzetközi Szinergia Kampusz megvalósítását, ami régi tervünk, és ami túlmutat Kőszeg határain, befogadóképességében, hatósugarában is léptékváltást eredményez majd: egész Nyugat-Pannóniát, sőt Közép-Európát érintő érintő tudás- és fejlesztési központként funkcionálhat. Ezen belül az ENSZ Egyetem újonnan létesítendő intézete központi helyet foglal majd el. Történelmi pillanatban vagyunk, amikor a legrégebbi és a legújabb törekvések összeérnek – fogalmazott pénteken Miszlivetz Ferenc, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) főigazgatója. (Mint ismert, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kőszeg (iASK) kezdeményezésére, az ENSZ Egyetemének (UNU) rektori tanácsa és Magyarország Kormánya közösen döntött egy új kutatóintézet létrehozásáról Kőszegen.) Egyúttal óriási lehetőségnek nevezte a hírt Kőszeg, Szombathely és az egész Nyugat-Pannon régió és az elmúlt években némileg parkolópályára került KRAFT-program továbbvitele szempontjából.