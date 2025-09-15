szeptember 15., hétfő

Koncert

1 órája

Meg lettünk etetve: A Kispál és a Borz etetés turné büki állomásán jártunk - fotók

Címkék#Kispál és a Borz#Bük#koncert

A Kispál és a Borz koncerten jártunk Bükön.

Vaol.hu

Szombat este megtelt a büki Átrium különböző emberekkel. Voltak, akik nosztalgiázni jöttek, voltak új rajongók és voltak Lovasi Andrásra kíváncsi emberek. Egy biztos: mindenki megőrült amikor a zenekar színpadra lépett Vér és Bél című dalukkal. A 2,5 órás koncert 32 dala alatt egy pillanatra sem hagyott alább a közönség lelkesedése, nem is volt rá lehetőségük, hiszen a zenekar folyamatosan hozta az elvárt színvonalat. 

A dalok között felcsendülő klasszikusok, mint a Húsrágó Hídverő vagy a Csillag vagy Fecske mellett volt idő a legújabb dalok eljátszására is. Lovasi András a koncert közben felidézte, hogy a közeli Bő faluban, ahonnan egyébként édesanyja származik, játszottak egyszer a 90-es évek végén, ahol az akkor épp épülő templom költségeire gyűjtöttek. A soha véget nem érő házibuli is véget ér egyszer, Kispál András zenekara a Lefekszem a hóba című dallal zárta.

Kispál és a Borz koncert Bükön

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

