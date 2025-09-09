szeptember 9., kedd

Ne hősködjön, ha látja!

1 órája

Megszökött egy rab Ajkáról: Vasban is lehet a veszélyes bűnöző

Címkék#rendőrség#ajkai#Tököli Krisztián Dániel#veszély

Elfogatóparancs van érvényben a 20 éves férfi ellen. Tököli Dániel Krisztián, Ajkáról lépett le. A rendőrség figyelmeztet, hogy a szökött rabot ne próbálja senki megállítani, mert veszélyes bűnöző.

Vaol.hu

Az ajkai rendőrség tette közzé a férfi körözéséről szóló dokumentumot. A 20 éves fiatalt nagy erőkkel keresik és arra is figyelmeztetnek a rendőrök, hogy senki ne hősködjön. A megszökött rab veszélyes bűnöző, ne próbálják elfogni vagy megállítani, hanem azonnal hívják a rendőrséget - írja a police.hu oldal.

Fotó: police.hu

Megszökött egy rab Ajkáról, veszélyt jelenthet

Tököli Krisztián Dániel 2005. június 7-én Budapesten született. A férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 283. §-a szerinti fogolyszökés bűntette miatt folyik eljárás. A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről, mozgásáról vagy hollétéről bármilyen információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságokat. Bejelentést lehet tenni személyesen az Ajkai Rendőrkapitányságon (8400 Ajka, Rákóczi utca 1.), telefonon a 88/500-990-es számon, valamint a 112-es segélyhívón is.

A police.hu személyleírása szerint Tököli Krisztián Dániel 171-175 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú. Fejformája szabálytalan, magas homlokú és ovális arcú. Szemei barnák és nagyok, elálló fülei és kiugró álla van olvasható a vaol.hu cikkében.

 

 

