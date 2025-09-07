Megvan az első Haladás-győzelem

Balatonfüredi FC–Haladás 0-2 (0-2). Balatonfüred, 350 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Erdélyi.

Haladás: Horváth Alex – Dezamits, Balogh, Kozári, Tarján – Fehér, Horváth Arnold, Szakály, Juhász (Horváth M., 89.) – Gajdos (Pruska, 76.), Hári (Bene, 39.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerző: Juhász 2 (37., 43).

A mérkőzés előtt a balafonfürediek a kilencedik, míg a vasiak az utolsó helyen álltak a tabellán.

A 3. percben Hári ívelt be jobbról, élesen szabadrúgást, a hosszú oldalon érkező Gajdos nagy helyzetből, négy méterről kapura fejelt, de Schrankó bravúrral védett. A szombathelyiek kezdeményeztek többet, a hazaiak beálltak védekezni. Gyorsam, jól futballozott a mérkőzés elején a szombathelyi csapat. A 16. percben Fehér kapott labdát a jobb szélen, éles szögből, 11 méterről óriási bombát küldött kapura, Schrankó nagy vetődéssel a léc fölé ütötte a lövést. Az iram meglehetősen lagymatag volt, a zöld-fehérek próbálták felpörgetni a játékot, de ebben a hazaiak nem igazán voltak partnerek. A 25. percben Szakály passzolt középre egy bal oldali szögletet, Hári egyből, 11 méterről lőtt, de egy védőről szögletre pattant a labda. A 37. percben Dezamits ívelt középre, az egyedül érkező Juhász hét méterről, kapásból, szép mozdulattal a jobb sarokba helyezett (0-1). Két perc múlva kényszerű csere a Haladásnál, a sérült Hári Kevint Bene váltotta. A 43. percben Dezamits jobbról laposan belőtt labdáját a hosszú oldalon érkező Juhász négy méterről az üres kapuba lőtte (0-2). Az első félidőben a Haladás óriási fölényben futballozott, a Balatonfüred roppant gyengén játszott.

Szünet után kicsivel kiegyenlítettebb lett a játék képe. A 66. percben szombathelyi kontra után Juhász középről, 21 méterről magasan a léc fölé lőtt. A fürediek próbálkoztak, de kapura semmi veszélyt sem jelentettek.Szépen csordogált a játék, a szombathelyiek biztosan őrizték kétgólos előnyüket. A vasiak könnyen növelhették is volna előnyüket, két lesgólt is szereztek. A 79. percben Szakály lőtt be balról szabadrúgást, Puskát annyira meglepte, hogy ziccerbe került, hogy négy méterről nem tudta rendesen irányítani a lövést, amelyet így könnyen védett a kapus. A 83. percben Szabó Bence jobbról, 26 méterről lőtt, a labda mindenki előtt elsuhant és centikkel a jobb kapufa mellett is elment a labda. Egy perc múlva Büki 24 méteres bombáját öklözte ki Horváth Alex.