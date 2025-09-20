Megdöbbentő kijelentéseket tett Menczer Tamás a sportarénában

A Magyar Nemzet beszámolója alapján Menczer Tamás arról beszélt, hogy a balliberális sajtó csalódott, ha vele kell vitatkozniuk, de ő vállalja ezeket a beszélgetéseket. Elmondta: a digitális tér átalakulására válaszként hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket, amelyek százezres közösséget alkotnak.

Menczer Tamás és Szentkirályi Alexandra a DPK-találkozón

Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Menczer Tamás a választásokról

A politikus Harcosok Órája Digitális Polgári Körök-közvetítésében kiemelte: szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások félrevezetők, a valóságban a kormánypártok erősödnek. Példaként a buda környéki kört hozta fel, ahol ötszáz fő mellett közismert művészek is jelen vannak. Menczer bírálta a baloldalt is, amiért politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálából.

A választásokra utalva hozzátette: „még kétszáz nap van, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

Élőben a Sportarénából, mondjuk mi történik Menczer Tamás megdöbbentő kijelentései mellett: