Tíz éve kezdődött az európai menekültválság!

Mintegy nyolcvanan vannak most, meg nem erősített hírek szerint a napokban még ennyi menekültet hoznak.” „Másfél év börtön, két évre felfüggesztve – ezt az ítéletet hozta a Szombathelyi Járásbíróság a szír férfi ügyében, aki kedden egy rendőrre támadt a szombathelyi vasútállomáson…”

A tíz évvel ezelőtt kitört menekültválság után sem lett nyugodtabb a helyzet. Idén májusban Bakondi György, belbiztonsági főtanácsadó úgy nyilatkozott, hogy bármikor kirobbanhat egy újabb migrációs válság, mivel attól lehet tartani, hogy több nagy kibocsátó országból, Afganisztánból, Pakisztánból, illetve számos afrikai országból az egyre romló biztonsági helyzet, valamint a nehezebb megélhetés miatt illegális migránsok nagy számban próbálhatnak meg Európába jutni.

A belbiztonsági főtanácsadó szerint nehezíti a migrációs helyzetet Irán politikája, ahol több millió afgán menekült tartózkodik, az irániak pedig megkezdték visszatoloncolásukat Afganisztánba. A kitoloncolástól tartva ezért újabb illegális migránsok indulhatnak el a balkáni útvonalon Európa felé. Bakondi György beszélt arról is, hogy 2024-hez képest jelentősen növekedett a magyar határra nehezedő nyomás, tavaly az évnek ugyanebben az időszakában 1200 határsértőt fogtak el a magyar határőrizeti szervek, idén májusig pedig már 6100-at.