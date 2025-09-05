1 órája
Tíz éve kezdődött az európai menekültválság!
2015 nyaráig a nyugati határszélen jóformán csak a hírekből lehetett hallani a menekültekről, szeptemberben pedig már Körmenden és Szentgotthárdon is sátortáborok épültek az országon áthaladni kívánó migránsoknak. Bármikor kirobbanhat egy újjabb menekültválság.
Az európai migrációs válság tíz évvel ezelőtt, 2015-ben kezdődött, ami a különböző fegyveres konfliktusok, a politikai és vallási üldöztetés, valamint a gazdasági ellehetetlenülés miatt menekülők vándorlása következtében alakult ki. Az egyre növekvő számú menekült főként a Közel-Keletről, Afrikából, a Balkánról és Közép-Ázsiából szeretett volna és szeretne ma is az Európai Unió területére jutni a Földközi-tengeren és a Balkánon kialakult menekültútvonalakon keresztül.
- 2015 júniusában már olyan mértékű volt a Szerbia felől érkező migránsáradat, hogy a kormány műszaki határzár építését jelentette be. Augusztusban pedig portálunk már egyre gyakrabban számolt be olyan hírekről, miszerint: „...rendőrök igazoltattak két külföldit a szombathelyi vasútállomáson, az indiai állampolgárok azonban nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét és Ausztriába akartak továbbutazni. A rendőrök a férfiakat előállították...”
- Szeptemberben pedig már ezt írtuk: „...az egész ország problémája a menekültkérdés…ma már nincs olyan területe az országnak, ahol ne fognának el naponta illegális határátlépőket. A nyugati határszélre az év első felében még napi egy-három elfogás jutott, jórészt a szombathelyi vasútállomáson. Megsokszorozódott a migránsok száma az utóbbi hetekben, már volt olyan nap, hogy 14 határsértőt tartóztattak fel Vas megyében. Még mindig Szombathelyen, a vasútállomáson van a legtöbb elfogás, de került már elő autó csomagtartójából menekült kisgyerek a 8-as főúton, egy közúti ellenőrzés alkalmával...”
- „A megyei rendőrfőkapitány szerint szeptemberig a megye lakossága az illegális migrációból semmit sem érzett... Szeptember 10-én jött a parancs, hogy alakítsunk ki egy nyílt regisztrációs pontot a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola területén. Megépült a sátortábor, ahol 780 fekvőhelyet alakítottak ki. Másnap megérkezett az első autóbusz, és a következő három napban ezer migráns érkezését rögzítettük – mondta dr. Tiborcz János, aki kitért arra is, hogy a körmendiek először megijedtek, de a rendőrség garantálta, hogy a város közrendje semmiben sem fog kárt szenvedni. – Ez így is történt...A következő fontos dátum szeptember 13., akkor érkezett az újabb parancs: Szentgotthárdon, az ipari park területén is létre kell hozni egy migrációs pontot...Háromezer embert kísértünk be közúton...Ma éjfélig egyébként 173 buszjárat érkezett Szentgotthárdra, a térségben összesen 14 ezer migráns haladt át a gyűjtőpontokon...Bodonyi László, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főosztályvezető-helyettese kiemelte: péntekig 174.265-en terjesztettek be menekültstátusz iránti kérelmet. – Szír, albán, afgán, pakisztáni, bangladesi emberek érkeznek, de már afrikai országokból is vannak, akik menedékjoghoz folyamodnak.”
Aztán a helyzet gyorsan eszkalálódott:
„...Rázzák a rácsot, ha nem kapják meg, amit akarnak, ülősztrájkkal fenyegetőznek a menekültek a szombathelyi börtönben.
Mintegy nyolcvanan vannak most, meg nem erősített hírek szerint a napokban még ennyi menekültet hoznak.” „Másfél év börtön, két évre felfüggesztve – ezt az ítéletet hozta a Szombathelyi Járásbíróság a szír férfi ügyében, aki kedden egy rendőrre támadt a szombathelyi vasútállomáson…”
A tíz évvel ezelőtt kitört menekültválság után sem lett nyugodtabb a helyzet. Idén májusban Bakondi György, belbiztonsági főtanácsadó úgy nyilatkozott, hogy bármikor kirobbanhat egy újabb migrációs válság, mivel attól lehet tartani, hogy több nagy kibocsátó országból, Afganisztánból, Pakisztánból, illetve számos afrikai országból az egyre romló biztonsági helyzet, valamint a nehezebb megélhetés miatt illegális migránsok nagy számban próbálhatnak meg Európába jutni.
A belbiztonsági főtanácsadó szerint nehezíti a migrációs helyzetet Irán politikája, ahol több millió afgán menekült tartózkodik, az irániak pedig megkezdték visszatoloncolásukat Afganisztánba. A kitoloncolástól tartva ezért újabb illegális migránsok indulhatnak el a balkáni útvonalon Európa felé. Bakondi György beszélt arról is, hogy 2024-hez képest jelentősen növekedett a magyar határra nehezedő nyomás, tavaly az évnek ugyanebben az időszakában 1200 határsértőt fogtak el a magyar határőrizeti szervek, idén májusig pedig már 6100-at.