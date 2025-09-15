szeptember 15., hétfő

Menekültválság: tíz éve húzták fel a vasi sátortáborokat

Címkék#migráns áradat#körmendi tábor#sátortábor#migráns#menekültválság

A körmendi után nem sokkal, megépült a szentgotthárdi sátortábor is. Cikkünk megjelenésének napján az osztrák hatóságok több ezer katonát vezényeltek a határra.

Vaol.hu

Free? – kérdezték 10 éve a 8-as főúton gyalogló migránsok, utalva arra, hogy szabad-e elvenni az almából és az ásványvízből, amit valaki kikészített nekik 2015. szeptember 13-án, vasárnap délután, amikorra hazánkban már kézzelfogható volt a menekültválság, hiszen szeptember 2-áig már csaknem 160 ezer illegális határátlépőt regisztráltak Magyarországon.

Menekültválság: a körmendi és a szentgotthárdi sátortáborok miatt is voltak tiltakozások
Menekültválság: a körmendi és a szentgotthárdi sátortáborok miatt is voltak tiltakozások Fotó: VN archív/Szendi Péter

Az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatják, hogy sem a közbiztonságban, sem a köztisztaságban, sem pedig a közlekedésbiztonságban nem történt egyelőre negatív változás – emelte ki az akkori polgármester, Bebes István – A város vezetése, valamint az illetékes hatóságok pedig mindent elkövetnek azért, hogy ez így maradjon. Dicséret és köszönet illeti a rendőrséget, amiért szakszerűen és kellő empátiával végzi a munkáját, a rendészeti iskola vezetését, amiért ilyen rendezett körülményeket alakított ki, valamint a segélyszervezeteket, akik példát mutatnak emberségből. A legnagyobb dicséret azonban a körmendi lakókat illeti meg, hiszen a legtöbbjük türelemmel és megértéssel viszonyul a kialakult helyzethez.”

Menekültválság: a körmendi után, a szentgotthárdi tábor is felépült

Nem mindenki fogadta örömmel a menekülteket, mint arról annak idején beszámoltunk, a körmendi tábornál pénteken, az időközben felhúzott, mintegy 600 fő befogadására alkalmas, akkor még üresen álló szentgotthárdi tábornál pedig vasárnap tüntetett a Jobbik.

Pedig ahogyan akkor fogalmaztunk: „Nem újdonság már, hogy erre járnak az illegálisan hazánkba érkezett menekülők. Csak vasárnap mintegy félezren, a délutáni hullámban körülbelül százan indultak a Körmenden kialakított regisztrációs pontról Ausztriába. Kisgyerekes anyuka kérdezte a menetet biztosító rendőröktől, hogy van-e lehetősége taxit hívni, miután megtudta, hogy még kilométereket kell gyalogolnia a kicsikkel az osztrák határig.”

Cikkünk megjelenésének napján (2015. szeptember 14.) Ausztria, Szlovákia és Hollandia is követte a németországi példát a határellenőrzés megkezdésében. Az osztrák hatóságok 2200 katonából álló hadsereget telepítettek az osztrák–magyar határra.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
