2 órája
Menhelyi sztorik: a kutya, aki éhezés és harapások után új életet kapott
Új, kisállatokról szóló sorozatot indítunk. Szívhez szóló, brutális és emberi történeteket mutatunk be az Ábránd Állatotthon mostani és korábbi lakóinak életéből – ezek a Menhelyi sztorik.
Sorozatot indítunk „Menhelyi sztorik” címmel. Szívhez szóló, néha megrázó, de mindig nagyon emberi történeteket szeretnénk megosztani az Ábránd Állatotthon lakóiról, hogy megmutassuk: minden kutya mögött egy életút, egy küzdelem és egy újrakezdés áll.
Az első történet főszereplője Jango, aki másfél éve került az egyesület gondozásába. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesülete elnöke idézi fel a kezdeteket:
Amikor megérkezett, szinte csak csont és bőr volt, ráadásul a térdei teljesen tönkrementek. Járásképtelenül került hozzánk, nemcsak a gyengesége miatt, hanem azért is, mert a lábai már nem bírták el.
A háttér szívszorító. Egy gazdánál élt, aki két kutyát tartott, de nem figyelt rá, hogy mindkettőnek jusson elég étel. A másik kutya erőszakosabb volt, így Jango rendre alulmaradt az etetésnél. Feje tele volt harapásnyomokkal, nagy valószínűséggel a kajáért verekedtek. Ő pedig lassan éhen halt volna.
Az állatotthonban azonnal megkezdődött a gyógyítása. A jobb lábát már tavaly megműtötték, mostanra pedig a bal térdére is sor került. – Tökéletes soha nem lesz, de mindenképpen járásképes marad, ami óriási előrelépés ahhoz képest, ahogy hozzánk került – mondja Andrea.
A műtét után Jango speciális ruhát visel, ami kényelmesebb számára, mint a tölcsér, és a varratok is szépen gyógyulnak. – Most éppen követeli a jutalomfalatot – mosolyog az elnök –, de nem adhatunk neki, mert picit duci, és nagyon kell figyelnünk a súlyára.
Jango története bizonyítja, hogy a szeretet, a gondoskodás és a megfelelő orvosi segítség csodákra képes. Az éhező, harapásoktól sebzett, járásképtelen kutyából ma már egy biztonságban élő, boldog négylábú lett.