Menhelyi sztorik: a kutya, aki éhezés és harapások után új életet kapott

Sorozatot indítunk „Menhelyi sztorik” címmel. Szívhez szóló, néha megrázó, de mindig nagyon emberi történeteket szeretnénk megosztani az Ábránd Állatotthon lakóiról, hogy megmutassuk: minden kutya mögött egy életút, egy küzdelem és egy újrakezdés áll.

Menhelyi sztorik: mai történetünk főszereplője Jango, aki az éhezés elől menekült meg.

Fotó: Szendi Péter

Menhelyi sztorik: Jango, aki a menhelyen tanult meg újra járni

Az első történet főszereplője Jango, aki másfél éve került az egyesület gondozásába. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesülete elnöke idézi fel a kezdeteket:

Amikor megérkezett, szinte csak csont és bőr volt, ráadásul a térdei teljesen tönkrementek. Járásképtelenül került hozzánk, nemcsak a gyengesége miatt, hanem azért is, mert a lábai már nem bírták el.

A háttér szívszorító. Egy gazdánál élt, aki két kutyát tartott, de nem figyelt rá, hogy mindkettőnek jusson elég étel. A másik kutya erőszakosabb volt, így Jango rendre alulmaradt az etetésnél. Feje tele volt harapásnyomokkal, nagy valószínűséggel a kajáért verekedtek. Ő pedig lassan éhen halt volna.

Az állatotthonban azonnal megkezdődött a gyógyítása. A jobb lábát már tavaly megműtötték, mostanra pedig a bal térdére is sor került. – Tökéletes soha nem lesz, de mindenképpen járásképes marad, ami óriási előrelépés ahhoz képest, ahogy hozzánk került – mondja Andrea.

A műtét után Jango speciális ruhát visel, ami kényelmesebb számára, mint a tölcsér, és a varratok is szépen gyógyulnak. – Most éppen követeli a jutalomfalatot – mosolyog az elnök –, de nem adhatunk neki, mert picit duci, és nagyon kell figyelnünk a súlyára.

Jango története bizonyítja, hogy a szeretet, a gondoskodás és a megfelelő orvosi segítség csodákra képes. Az éhező, harapásoktól sebzett, járásképtelen kutyából ma már egy biztonságban élő, boldog négylábú lett.