szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentés

2 órája

Drámai küzdelem: Fiatal pár küzdött egy idő idős nő életéért a Dunántúlon

Címkék#mentés#Újraélesztés#küzdelem

Hihetetlen összmunkával mentettek életet.

Vaol.hu

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megindító mentést.

szb20160422_8085 Drámai mentés.
Drámai mentés.
Fotó: Székelyhidi Balázs

Egy fiatal pár életmentése

Mint írják, a napokban egy idős nő sétált egy forgalmas ajkai utcán, amikor hirtelen összeesett. Egy fiatal pár látta a történteket, azonnal a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak.

Mentésirányító rögtön felmérte a helyzetet és betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőket, a nő azonban ekkor már nem lélegzett. A mentésirányító azonnal több egységet riasztott, köztük mentőgépkocsit, helikoptert és az orvosi ügyelet mobil egységét is, miközben vonalban maradt és az újraélesztésben segítette a párt, akik pontosan követték az utasításokat és egymást váltva küzdöttek a nő életéért.

 Perceken belül helyszínre érkező mentők átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett újraélesztésnek és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett. A nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu