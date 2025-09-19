Drámai küzdelem: Fiatal pár küzdött egy idő idős nő életéért a Dunántúlon

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megindító mentést.

Drámai mentés.

Fotó: Székelyhidi Balázs

Egy fiatal pár életmentése

Mint írják, a napokban egy idős nő sétált egy forgalmas ajkai utcán, amikor hirtelen összeesett. Egy fiatal pár látta a történteket, azonnal a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak.

Mentésirányító rögtön felmérte a helyzetet és betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőket, a nő azonban ekkor már nem lélegzett. A mentésirányító azonnal több egységet riasztott, köztük mentőgépkocsit, helikoptert és az orvosi ügyelet mobil egységét is, miközben vonalban maradt és az újraélesztésben segítette a párt, akik pontosan követték az utasításokat és egymást váltva küzdöttek a nő életéért.

Perceken belül helyszínre érkező mentők átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett újraélesztésnek és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett. A nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.