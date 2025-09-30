szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindentudó mellény, szék és bűvös köpeny

1 órája

Hozz egy mesét! Ikerváron az idén is beültek a mesemondószékbe

Címkék#Három kívánság#gyerek#szolgálat#népmese

Mesefolyamba csöppentünk kedd délután az Ikervári Batthyány Lajos Közösségi Térben. Benedek Eleket, a magyar népmesét és mindazokat ünnepelték, akik segítik, hogy a mese értéke továbbéljen.

Tóth Katalin

Százhatvanhat éve, 1859. szeptember 30-án született Benedek Elek. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére éppen húsz éve ünnepeljük „a nagy mesélő” születésnapján a magyar népmese napját.

Hozd el a kedvenc magyar mesédet, és ha kedved van, beülhetsz a mesemondószékbe
Hozd el a kedvenc magyar mesédet, és ha kedved van, beülhetsz a mesemondószékbe, így szólították meg a vállalkozó kedvűeket Ikerváron. 
Fotó: Szendi Péter

Mesemondás és mesehallgatás Ikerváron

Ehhez kapcsolódva kedd délután folyton folyvást meséket mondtak és hallgattak Ikerváron. Hozd el a kedvenc magyar mesédet, és ha kedved van, beülhetsz a mesemondószékbe – ezzel szólították meg a szervezők a mesekedvelőket – a családok apraját és nagyját, akik az idén is jöttek a hívó szóra. 

– Benedek apó ma is köztünk él. Programunk immár 15 éve próbálja a jelenlegi internetes világban kicsit megállítani a felgyorsult tempót. Idén is beleülünk a mesemondó székbe és összekacsintunk mi mesemondók és hallgatók – mondta el a helyszínen Pásti József, aki a családias hangulatú megnyitón megmutatta alkalmilag kölcsönvehető mesemondós kellékeit is: mindentudó kalapját, mellényét, székét és bűvös köpenyét, azokban hallgatta az előadásokat.

Fálmon Erika szociálpedagógus, baba-mama foglalkozásvezető, a gyermekjóléti szolgálat vezetője gyermekkori diavetítőjével ékezett, maga köré gyűjtötte a gyerekeket és az egyik legkedvesebb meséjét vetítette le nekik: A só címűt. Így öntött bátorságot beléjük a mesemondáshoz. 

Hozz egy mesét!

Fotók: Szendi Péter

Az idén is érkeztek kisdiákok a helyi általános iskolából, hozták a szüleiket, a pedagógusaikat és a kedvenc meséjüket. A leányok és kis legények között volt, aki olvasta és olyan is, aki szabadon mondta magyar népmeséjét a karosszékben. Hallottuk Az okos lány meséjét, a Három kívánságot és A nyelves királykisasszonyt is. S mint a mesében, mindenki kapott jutalmat: többek között egy Benedek Elek képével ellátott kitűzőt. Aki nem hiszi, járjon utána. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu