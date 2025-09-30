Hozz egy mesét! Ikerváron az idén is beültek a mesemondószékbe

Százhatvanhat éve, 1859. szeptember 30-án született Benedek Elek. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére éppen húsz éve ünnepeljük „a nagy mesélő” születésnapján a magyar népmese napját.

Fotó: Szendi Péter

Mesemondás és mesehallgatás Ikerváron

Ehhez kapcsolódva kedd délután folyton folyvást meséket mondtak és hallgattak Ikerváron. Hozd el a kedvenc magyar mesédet, és ha kedved van, beülhetsz a mesemondószékbe – ezzel szólították meg a szervezők a mesekedvelőket – a családok apraját és nagyját, akik az idén is jöttek a hívó szóra.

– Benedek apó ma is köztünk él. Programunk immár 15 éve próbálja a jelenlegi internetes világban kicsit megállítani a felgyorsult tempót. Idén is beleülünk a mesemondó székbe és összekacsintunk mi mesemondók és hallgatók – mondta el a helyszínen Pásti József, aki a családias hangulatú megnyitón megmutatta alkalmilag kölcsönvehető mesemondós kellékeit is: mindentudó kalapját, mellényét, székét és bűvös köpenyét, azokban hallgatta az előadásokat.

Fálmon Erika szociálpedagógus, baba-mama foglalkozásvezető, a gyermekjóléti szolgálat vezetője gyermekkori diavetítőjével ékezett, maga köré gyűjtötte a gyerekeket és az egyik legkedvesebb meséjét vetítette le nekik: A só címűt. Így öntött bátorságot beléjük a mesemondáshoz.