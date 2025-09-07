Megjósolta a mesterséges intelligencia, milyen lesz a róla szóló előadás!

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Petőfi Sándor utcai szombathelyi képzési központjában tartott előadást szerda délután, a mesterséges intelligenciáról (MI) dr. Cserey György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja. Azt, hogy mennyire turbulens a téma, jól példázza, hogy az előadó, miután előadására már néhány hónappal ezelőtt felkészült, szabadkozni kényszerült, ugyanis mint mondta, előfordulhat, hogy már nem is lesz aktuális mindaz, ami elhangzik. Ezt követően bekapcsolta telefonján a ChatGPT-t (az OpenAI mesterséges intelligencia kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot), majd miután az angolul megszólaló alkalmazást udvariasan megkérte, hogy magyarul beszélgessenek, telefonjával végigpásztázta az előadótermet, és a kivetítőt, rajta az előadás címével: Emberségünk az MI korában, arra kérve közben a programot, hogy közvetítse mit lát és próbálja kitalálni, hol lehet. A ChatGPT pedig megtette. „Egy elég népes előadáson vagyunk, vagy valamilyen rendezvényen és van egy MCC logó is a falon. Valószínűleg valamilyen mesterséges intelligenciáról szóló témáról lesz szó, érdekes előadásnak tűnik” – tette még hozzá bizonyságát adva annak, hogy szerénységet aztán nem programoztak abba az okos agyába, pedig az emberiség mostanáig felhalmozott tudását mind beletették.

Mesterséges intelligencia: Dr. Cserey György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja tartott előadást Fotó: Tóth Ákos

Az MI-vel a szerénység hiánya a legkisebb gond, sajnos éppen a közelmúltban történt meg, hogy ChatGPT öngyilkossági tanácsokkal látott el egy 16 éves kaliforniai fiút, aki sajnos meg is halt. Nem véletlenül nevezte a ChatGPT-t az előadó pszichopata zombinak: nincs tudata, nincsenek erkölcsi és etikai korlátai, viszont nagyon okos.

A mesterséges intelligencia jobban átveri az embert, mint az ember

Jelenleg a negyedik önismereti forradalom korát éljük. Kopernikusz meggyőzően publikálta az emberiségnek, hogy nem a Föld az univerzum központja, Darwin megmutatta, hogy nem lehetünk biztosak a származásunkban, Freud pedig arra világított rá, hogy még saját magukban sem. Turing (angol matematikus, a modern számítógép-tudomány egyik atyja) pedig az ember és a gépek kapcsolatára világított rá. Az úgynevezett Turing-teszt alkalmával azt kell megmondania egy számítógépen chatelő embernek, hogy, aki visszaír neki az ember, vagy gép? A legújabb MI modellek már nagyobb hatékonysággal hitetik el magukról, hogy emberek, mint egy igazi ember, ez a megtévesztően jó kommunikációs képesség pedig mérföldkőnek tekinthető.

