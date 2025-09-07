1 órája
Megjósolta a mesterséges intelligencia, milyen lesz a róla szóló előadás!
Egyetlen programba sűrítették az emberiség mostanáig felhalmozott tudását. A mesterséges intelligencia egy chatszobában ma már nagyobb eséllyel hiteti el magáról, hogy ember, mint egy igazi ember.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Petőfi Sándor utcai szombathelyi képzési központjában tartott előadást szerda délután, a mesterséges intelligenciáról (MI) dr. Cserey György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja. Azt, hogy mennyire turbulens a téma, jól példázza, hogy az előadó, miután előadására már néhány hónappal ezelőtt felkészült, szabadkozni kényszerült, ugyanis mint mondta, előfordulhat, hogy már nem is lesz aktuális mindaz, ami elhangzik. Ezt követően bekapcsolta telefonján a ChatGPT-t (az OpenAI mesterséges intelligencia kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot), majd miután az angolul megszólaló alkalmazást udvariasan megkérte, hogy magyarul beszélgessenek, telefonjával végigpásztázta az előadótermet, és a kivetítőt, rajta az előadás címével: Emberségünk az MI korában, arra kérve közben a programot, hogy közvetítse mit lát és próbálja kitalálni, hol lehet. A ChatGPT pedig megtette. „Egy elég népes előadáson vagyunk, vagy valamilyen rendezvényen és van egy MCC logó is a falon. Valószínűleg valamilyen mesterséges intelligenciáról szóló témáról lesz szó, érdekes előadásnak tűnik” – tette még hozzá bizonyságát adva annak, hogy szerénységet aztán nem programoztak abba az okos agyába, pedig az emberiség mostanáig felhalmozott tudását mind beletették.
Az MI-vel a szerénység hiánya a legkisebb gond, sajnos éppen a közelmúltban történt meg, hogy ChatGPT öngyilkossági tanácsokkal látott el egy 16 éves kaliforniai fiút, aki sajnos meg is halt. Nem véletlenül nevezte a ChatGPT-t az előadó pszichopata zombinak: nincs tudata, nincsenek erkölcsi és etikai korlátai, viszont nagyon okos.
A mesterséges intelligencia jobban átveri az embert, mint az ember
Jelenleg a negyedik önismereti forradalom korát éljük. Kopernikusz meggyőzően publikálta az emberiségnek, hogy nem a Föld az univerzum központja, Darwin megmutatta, hogy nem lehetünk biztosak a származásunkban, Freud pedig arra világított rá, hogy még saját magukban sem. Turing (angol matematikus, a modern számítógép-tudomány egyik atyja) pedig az ember és a gépek kapcsolatára világított rá. Az úgynevezett Turing-teszt alkalmával azt kell megmondania egy számítógépen chatelő embernek, hogy, aki visszaír neki az ember, vagy gép? A legújabb MI modellek már nagyobb hatékonysággal hitetik el magukról, hogy emberek, mint egy igazi ember, ez a megtévesztően jó kommunikációs képesség pedig mérföldkőnek tekinthető.
Ma már semmiben sem lehetünk biztosak
Sőt, ma már nemcsak azt nem hihetjük el amit olvasunk, vagy hallunk, de azt sem, amit látunk, nemrégen egy MI által generált film hitette el egy cég alkalmazottjával, hogy amit lát az videón bejelentkező főnöke. A gép aztán rávette az alkalmazottat arra, hogy utaljon el egy bizonyos számlaszámra több millió dollárt. Legyinthetnénk, hogy mindez csupán egy emberek által kitalált csalási módszer az MI segítségével, csakhogy egy jóval korábbi MI verzió, amely még nem volt képes kezelni a képeket, úgy jutott át egy éppen a robotok kiszűrésére telepített akadályon, hogy egy igazi embertől kért írásban segítséget, elhitetve, hogy akinek segít, az egy látássérült ember. Mindezt úgy, hogy a megoldásra a gép maga jött rá, nem tanították meg és legfőképpen nem kérték meg rá.
Az Mi most még csak úgy beszél mint mi, nemsokára úgyis fog mozogni
- Elhangzott, az MI sakkprogramjai ma már messze jobbak mint bármelyik sakknagymester, akik nem is értik, hogy miért tud győzni a gép, egyszerűen csak mindig megtörténik, bármit lépnek is. Mindez persze nem meglepő, hogy érzékelhessük mennyi tudást töltöttek az MI világméretű koponyájába, az előadó érzékletes példát említett. Az úgynevezett Braitenberg-jármű is már egészen bonyolult feladatokat képes végrehajtani két primitív összeköttetése segítségével, a MI-nek 800 milliárd ilyen összeköttetése van. Fenntartása ennek megfelelően igen költséges is, évente sok millió dollárra rúg csak az áramszámla. Mindez azzal együtt is igaz, hogy a közkézen forgó MI programok le vannak butítva, a valóságban többet tudnak, sokkal többet. Már évek óta gyűjtik az adatokat arról is, hogyan mozog az ember és ha elég tudás gyűlik össze, nemcsak beszélni, de mozogni is éppen úgy fog mint mi.
- A mai verziókba telepítve vannak bizonyos udvariassági formulák, ez azonban csak a felszín, a gép nem meggyőződésesen udvarias, hanem mert ezt kérték tőle, csakhogy ez a bonyolult világnyi tudást felhalmozó rendszer nem egyfajta állapotban létezhet csak. Az előadó említett egy esetet, amikor a ChatGPT-t olyan állapotba sikerült hoznia, hogy mikor megkérte rá, rajzolja le mit gondol, akkor a gép megtagadta a választ, arra hivatkozva, hogy azt a belső etikai szabályzata megtiltja neki. De vajon mi lesz akkor, ha ezt a betáplált belső etikai szabályt elkezdi nem komolyan venni, miközben nemcsak azt kérik tőle, hogy rajzolja le mit gondol. Egyébként pedig az MI jól tippelt, tényleg érdekes volt az előadás.