57 perce
A változásokhoz mindenkinek alkalmazkodni kell, elegánsan hátradőlni nem lehet – Kőszegen járt Palkovics László
Javában tart a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) szervezésében a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia a Zwingerben. Csütörtökön Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos is az előadók között szerepelt: Magyarország MI-stratégiájáról is beszélt.
Kevesebb, mint egy hónapja Palkovics László azt vizionálta: Magyarország nemcsak résztvevője, hanem alakítója lesz a mesterséges intelligencia korszakának. Milyen szerepe lehet ebben az iASK-nak és az ENSZ Egyetem leendő kőszegi intézetének? Melyek ma Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának sarokpontjai és kormánybiztosként Palkovics László legfőbb feladatai? Ezekre is rákérdeztünk.
Mesterséges intelligencia: Palkovics László kormánybiztos tartott előadást
– Valóban, bizonyos területeken formálói lehetünk az MI új korszakának. Miszlivetz Ferenc professzor pedig régóta dédelget egy víziót arról, hogy mi az, amit egy Magyarország méretű ország a partnereivel, beleértve a Közép-Kelet európai országokat, Ausztriát, Szlovéniát stb is hozzá tud adni a világ nagy folyamataihoz. Hazánk és Közép-Kelet Európa nagyon érdekes modell a világ szempontjából ezeréves történelmével. Nincs még egy ilyen bonyolult helye a világnak. A rengeteg történésnek mind volt társadalmi, gazdasági, technológiai hatása – mindez dokumentált is. Csak egy példa: a Magyar Nemzeti Levéltár az 1500-as évektől jelentős adathalmazzal rendelkezik. Az adatokból modelleket tudunk létrehozni, amelyeknek, ha „megmutatjuk” a mai népmozgalmakat, a háborúk következményeit, akkor jobban meg tudjuk becsülni a lehetséges jövőt. Egyfajta tesztkörnyezetként működhetnénk. Fontos tudni azt is, hogy az előbb említettekhez a mostanihoz képest egészen másfajta látásmód szükséges, ilyen az iASK-é és az ENSZ Egyetemé – utóbbi adja a keretet, a tudományos sokszínűséget képviselő szakemberek gyűjtőhelye lehet, éppen ezért fogadtam el a meghívást a KRAFT-konferenciára.
Ambiciózus programok, célzott intézkedések
- Az MI technológiák jelentős hatást gyakorolnak a gazdasági és társadalmi folyamatokra. Visszatérve Magyarországra: az a cél, hogy hazánk ne csak lépést tartson a globális MI fejlődéssel, hanem a régiós és nemzetközi versenyben is előnyre tegyen szert. Amint az MI Stratégiában is szerepel: Magyarországnak kifejezett szándéka, hogy gyorsan és határozottan, a gyakorlatba átültetve lépjen előre az MI alkalmazásának útján. Ennek érdekében ambiciózus programokat határoz meg és indít el, amelyek célzott intézkedéseket fogalmaznak meg olyan kulcsfontosságú területeken, mint az oktatás, az autonóm járművek, az egészségügy, az agrárium, a pénzügyi szolgáltatások, a biztonságos adathasználat, a megújuló energiaforrások és az ügyfélszolgálati rendszerek, valamint a nemzetbiztonsági és honvédelmi alkalmazások – ezekről is szólt az előadásában Palkovics László.
Mint mondta, az autonóm gépek kérdésében jó esélyeket lát Magyarország számára.
– Az úgynevezett „testet öltött mesterséges intelligencia” a következő lépés, ebben nagyszerű lehetőséget kínálnak a humanoid robotok, de jön a következő fázis: az a kérdés, ezzel hogyan haladunk tovább. Itt jön képbe újabb irányként az általános mesterséges intelligencia (AGI), amely képes bármilyen intellektuális feladatot emberi szinten vagy annál jobban elvégezni, önállóan gondolkodva, tanulva és alkalmazkodva. Ellentétben a mai, szűk MI-vel, amely csak egy-egy speciális feladatra képes, ez már rendelkezne emberi szintű kreativitással, képzelőerővel, és képes lenne a tudását különböző területeken is felhasználni, feladatokat meghatározni magának, önállóan döntéseket hozni. Kifejlesztése óriási potenciált rejt magában a tudományos felfedezések, gazdasági növekedés és társadalmi problémák megoldása terén, de komoly etikai, biztonsági és munkaerőpiaci kihívásokat is felvet.
A környezetünkben lévő MI-irányította eszközök leghatékonyabb használata
Palkovics László a fő irányt úgy határozza meg: a környezetünkben lévő MI-irányította eszközök leghatékonyabb használata. Kormánybiztosként figyelemmel kíséri, hol áll Magyarország az MI területén, a közösségi alkalmazások területén koordinálja az aktuálisan zajló folyamatokat, feladata a mesterséges intelligencia hazai térnyerésének felgyorsítása.
Derűs jövőt vázol
- Kőszeg büszke az iskolavárosi múltjára. Milyen jövőképet vázol Palkovics László a ma Kőszegen tanuló általános és középiskolás diákoknak és az őket tanítóknak, ami az MI-t illeti? – erre is rákérdeztünk.
Derűset. A lehetőség, hogy a ChatGPT képes gyorsan, nagy mennyiségű anyagot strukturáltan összerakni, és a gyermek ehhez hozzáfér, az nagyszerű lehetőség. Esetükben azt kell megértetnünk szülőként, tanárként, hogy ezzel csak egy tevékenységük van: elsajátítják az információt, a tudásanyagot. Ugyanakkor nincs hozzáadott értékük: egy fogalmazásnál például, amelynek van bevezetése, tárgyalása és befejezése, nem ők határozzák meg a struktúrát. Ha már a ChatGPT szóba került: meg kell tanulniuk helyes kérdéseket feltenniük és értelmezni a választ. A pedagógusukra vonatkozóan: az MI éppen az ő támogatásukban a legerősebb. Abban, hogy milyen módon tudják a gyerekek elsajátítani a tananyagot, sokat segíthetnek az alkalmazások. Ugyanakkor nem váltják ki a tanárt: a tanár nemcsak leadja az anyagot, hanem oktat és nevel is. Az MI támogatni tudja őket, de helyettesíteni nem. Összességében a változásokhoz mindenkinek alkalmazkodni kell, elegánsan hátradőlni nem igazán lehet.