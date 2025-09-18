A változásokhoz mindenkinek alkalmazkodni kell, elegánsan hátradőlni nem lehet – Kőszegen járt Palkovics László

Kevesebb, mint egy hónapja Palkovics László azt vizionálta: Magyarország nemcsak résztvevője, hanem alakítója lesz a mesterséges intelligencia korszakának. Milyen szerepe lehet ebben az iASK-nak és az ENSZ Egyetem leendő kőszegi intézetének? Melyek ma Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának sarokpontjai és kormánybiztosként Palkovics László legfőbb feladatai? Ezekre is rákérdeztünk.

Palkovics László: a kormány frissített Mesterséges Intelligencia Stratégiájában kiemelt szerepet kap a nemzeti adatvagyon hasznosítása. Fotó: Cseh Gábor

Mesterséges intelligencia: Palkovics László kormánybiztos tartott előadást

– Valóban, bizonyos területeken formálói lehetünk az MI új korszakának. Miszlivetz Ferenc professzor pedig régóta dédelget egy víziót arról, hogy mi az, amit egy Magyarország méretű ország a partnereivel, beleértve a Közép-Kelet európai országokat, Ausztriát, Szlovéniát stb is hozzá tud adni a világ nagy folyamataihoz. Hazánk és Közép-Kelet Európa nagyon érdekes modell a világ szempontjából ezeréves történelmével. Nincs még egy ilyen bonyolult helye a világnak. A rengeteg történésnek mind volt társadalmi, gazdasági, technológiai hatása – mindez dokumentált is. Csak egy példa: a Magyar Nemzeti Levéltár az 1500-as évektől jelentős adathalmazzal rendelkezik. Az adatokból modelleket tudunk létrehozni, amelyeknek, ha „megmutatjuk” a mai népmozgalmakat, a háborúk következményeit, akkor jobban meg tudjuk becsülni a lehetséges jövőt. Egyfajta tesztkörnyezetként működhetnénk. Fontos tudni azt is, hogy az előbb említettekhez a mostanihoz képest egészen másfajta látásmód szükséges, ilyen az iASK-é és az ENSZ Egyetemé – utóbbi adja a keretet, a tudományos sokszínűséget képviselő szakemberek gyűjtőhelye lehet, éppen ezért fogadtam el a meghívást a KRAFT-konferenciára.

Ambiciózus programok, célzott intézkedések