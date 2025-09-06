szeptember 6., szombat

Egész napos program

Magyarország mézkirálynője is ott volt a 17. Sárvári Méhésznapon - fotók

Tizenhetedik alkalommal szervezte meg méhésznapot a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület. Szombaton ott voltunk a nagy múltú rendezvény megnyitóján és benéztünk a kézműves vásárba is.

Tóth Katalin
Mézszenteléssel egybekötött szentmisével kezdődött az egész napos program a Szent László-templomban, majd az Ady utcában, az egyesület alakulásának helyszínén koszorúzással folytatódott. 

a mézlovagrendek felvonulása, középen a mézkirálynő.
Szentmisével kezdődött a méhésznap, majd az Ady utcában, az egyesület alakulásának helyszínén koszorúzással folytatódott. A fotón a mézlovagrendek felvonulása, középen a mézkirálynő.
Fotó: Benkő Sándor

Minden a mézről és a méhészetről szólt

A méhésznap megnyitóján Kondora István, Sárvár polgármestere, dr. Bónai András, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese és Szabó Ervin sárvári méhészelnök üdvözölte a megjelenteket, köztük a mézlovagrendektől érkezett vendégeket és Magyarország frissen választott Mézkirálynőjét, a fonyódi Pickelhaupt Annát. 

Sárvár, méhész nap - 2025 szeptember

Fotók: Benkő Sándor

 

A mézlovagrendek zászlóvivői a színpad előtt sorakoztak fel – a mézkirálynő tűzte fel az emlékszalagokat a lovagrendek százlóira. A Posta térről a lovagrendek képviselői átvonultak az Arborétumban található Méhesházhoz, a sárváriak állandó méhészeti kiállításához és emlékhelyéhez – az elhunyt méhésztársak nevét tartalmazó Elmúlás fájánál is koszorúkat helyeztek el. Ott Horváth Antal emlékezett a méhész elődökre és beszélt az egyesület százéves évfordulóján a Mézesháznál felavatott székely kopjafa – Pál Attila fafaragómester alkotása – motívumrendszeréről. 

Közben a Posta téren méhészeti és kézműves vásárban nézelődhettek az érdeklődők. Láttunk eladó szárított virágport, méhészetekben használt fehérjés cukorlepényt és kóstoltunk chilis mézet, ami, mint kiderült, kitűnő csirkehúshoz. A sütés befejezése előtt 10-15 perccel érdemes bekenni a húst, ami így különleges pikáns ízt kap, tudtuk meg Horváth Attila sárvári méhész standjánál. 
Ebéd után szakmai előadások tették még tartalmasabbá a napot a Nádasdy-várban, többek között a méhméreg szerepéről a gyógyításban. Délután a Sárvári mazsoretteket és az Ndrew’s Acoustic formációt várják a Hild parkba, majd eredményt hirdettek a Sárvár méze versenyben. A Kenyeri Rábamenti Citerazenekar, a Fergeteg Néptáncegyüttes és a Herpenyő Zenekar fellépése után utcabál zárja a XVII. méhésznapot. 

Tavaly ünnepelte fennállásának 100 éves évfordulóját a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület. A rendezvényen Nagy István miniszteri oklevéllel köszönte meg elhivatott és értékteremtő munkájukat. A 2025-ös évben is kerek évfordulókat ünnepelnek a sárvári méhészek: húsz éve vált önállóvá az egyesület és tíz éve alakult a Sárvári Apiarius Mézlovagrend. Az ünnepi rendezvényekre az idén is meghívást kaptak a Kárpát-medencei mézlovagrendek. A méhésznappal (is) a magyar méz és a magyar méhészet népszerűsítése a céljuk, mondta el Szabó Ervin. 

 

