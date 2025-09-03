Mi Hazánk: kampánynyitón mutatkoztak be az országgyűlési képviselőjelöltek

szeptember 3., szerda

Vas vármegyei kampánynyitó ülést tartott a Mi Hazánk Mozgalom augusztus 31-én Szombathelyen, ahol a pártszervezet országgyűlési képviselőjelöltjei is bemutatkoztak.

Vaol.hu

Kampánynyitó ülést tartott Szombathelyen a Mi Hazánk Mozgalom, ahol bemutatkoztak a párt új országgyűlési képviselőjelöltjei is - tudtuk meg a párt szerkesztőségünknek küldött közleményéből. A Mi Hazánk országosan elsőként nevezte meg 2026-os országgyűlési képviselőjelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben. 

mi hazánk
Kampánynyitó ülést tartott a Mi Hazánk Mozgalom Vas vármegyében 
Fotó: VN/Mi Hazánk Mozgalom

A Mi Hazánk Vas vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjei 

"1. sz. választókerület: Dr. Danka Lajos – a párt helyi szervezetének tapasztalt, közgazdasági és oktatási háttérrel rendelkező szakpolitikusa, aki hosszú évtizedes közéleti pályával – országos és helyi szerepvállalásokkal – rendelkezik. Gazdaságélénkítés, oktatás és társadalmi biztonság szerepelnek főbb programjai között.

2. vk. választókerület: Dala Ferenc – a párt Vas vármegyei szervezetének elnöke, aki döntő szerepet játszott a szervezeti megerősödésben és a helyi struktúrák megújításában. Elkötelezett a helyi közösség építése, kultúránk őrzése mellett a térség fejlődése és a fiatal tehetségek támogatása iránt.

3. vk választókerület: Takács Imre Ferenc – villamosmérnökként választókerületében többek közt szükségesnek tartja a munkahelyteremtést, mivel munkalehetőség hiányában sokan választják a külföldi munkát. Célja a jól képzett hazai munkaerő itthon tartása, a külföldön dolgozók hazacsábítása kedvező lehetőségek biztosításával" - tudatták közleményükben.

Azt is írták: "(...) az országos Virradat Programra építve tudunk közösen előre haladni és jobbá tenni a teljes magyarság, így vármegyénk életét is". Azt is megtudtuk:

 a Mi Hazánk valódi választói párbeszédre épülő, cselekvőképes kampányt kíván folytatni. 

Az országos Hungulf Expo- és Konferencia mellett - amely a hazai vállalkozásokat kapcsolja össze az öböl-menti, dúsgazdag arab országokkal - vármegyénket érintő fontos események is szóba kerültek, mint pl. az október 12-én megrendezésre kerülő "Kövesd a csodaszarvast" elnevezésű Hazai Vásár, amelynek ezúttal Celldömölk ad otthont. Emellett több városban, így Szombathelyen, Körmenden és Sárváron is folytatódnak a Fekete István Szabadegyetem előadásai, amelyre a szervezők minden érdeklődőt hívnak és szeretettel várnak.


 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
