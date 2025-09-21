Miért fontos a fák védelme a klímaváltozás korában?

A beszélgetés során szó esik arról, hogyan óvhatjuk meg kertünk fáit a betegségektől, milyen módszerekkel járulhatunk hozzá a természetvédelemhez, és miért tekinthetünk a faültetésre egyszerre esztétikai és környezetvédelmi cselekedetként.Zoltán gyakorlati tanácsokkal is szolgál a mindennapi faápoláshoz, miközben arra is rávilágít, milyen kihívásokkal szembesülünk a globális felmelegedés idején, és hogyan enyhíthetjük ennek hatásait a fák tudatos gondozásával.