Miért fontos a fák védelme a klímaváltozás korában?

Legújabb epizódunk vendége Molnár Zoltán faápolási szakértő, aki nemcsak a fák szépségéről, hanem azok létfontosságú ökológiai szerepéről is mesél.

Miért fontos a fák védelme a klímaváltozás korában?

 A beszélgetés során szó esik arról, hogyan óvhatjuk meg kertünk fáit a betegségektől, milyen módszerekkel járulhatunk hozzá a természetvédelemhez, és miért tekinthetünk a faültetésre egyszerre esztétikai és környezetvédelmi cselekedetként.Zoltán gyakorlati tanácsokkal is szolgál a mindennapi faápoláshoz, miközben arra is rávilágít, milyen kihívásokkal szembesülünk a globális felmelegedés idején, és hogyan enyhíthetjük ennek hatásait a fák tudatos gondozásával.

 

