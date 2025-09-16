Drámai fotókon a tíz évvel ezelőtti migránsáradat Vas vármegyében

Tíz évvel ezelőtt, ezekben a napokban épült fel a szentgotthárdi migránstábor, hogy fogadni tudják a vonatokkal érkező több ezer menekültet. Tíz éve, ezekben a napokban különösen mozgalmas volt az élet a nyugati határvidéken, fotóriportunk (MTI/Varga György) ezeket a pillanatokat eleveníti fel.

Tíz éve ilyenkor érkeztek meg a migránsok Szentgotthárdra

Fotó: Varga György

01. A szentgotthárdi sátortábor (2015. szeptember 12.)

Fotó: Varga György

02. A katasztrófavédelem munkatársai ágybetéteket pakolnak a migránsok számára kialakított ideiglenes gyűjtőpont sátraihoz a szentgotthárdi ipari parkban 2015. szeptember 12-én.

Fotó: Varga György

03. A katasztrófavédelem munkatársai pakolják az ágybetéteket a szentgotthárdi gyűjtőponton (2015. szeptember 12.)

Fotó: Varga György

04. Menekültek érkeznek a moschendorfi határra 2015. szeptember 12-én.

Fotó: Varga György

05. Illegális bevándorlók egy rendőrrel beszélgetnek a szentgotthárdi ipari parkban lévő ideiglenes gyűjtőponton 2015. szeptember 19-én. A migránsokat Gyékényesről vonattal hozták a Rába-parti városba, ahová az éjszaka és a reggeli órákban több ezer illegális bevándorló érkezett

Fotó: Varga György

Fotó: Varga György

06., 07 Tülekedés alakult ki a migránsok között Rábakeresztúrnál (Heiligenkreuz) (2015. szeptember 19.)

Fotó: Varga György

08. Illegális bevándorlókat szállító vonat a szentgotthárdi vasútállomáson 2015. szeptember 19-én. A szerelvény Gyékényesről másfél ezer migránst hozott, akiket a szentgotthárdi ipari parkban lévő ideiglenes gyűjtőponthoz kísértek. Az éjszaka és a reggeli órákban több ezer illegális bevándorló érkezett a Rába-parti városba (2015. szeptember 19.)

Fotó: Varga György

Fotó: Varga György

09., 10. Migránsok Szentgotthárdon 2015. szeptember 19-én

Fotó: Varga György

11. Menekültek egy csoportja megérkezik vonattal Szentgotthárdra 2015. szeptember 19-én

Fotó: Varga György

12. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szentgotthárdi gyűjtőponton 2015. szeptember 19-én

Fotó: Varga György

13. Osztrák rendőrök próbálják megfékezni az illegális bevándorlók között kialakult tülekedést a magyar–osztrák határnál, Rábakeresztúr (Heiligenkreuz) határában 2015. szeptember 19-én. A migránsok között akkor alakult ki tülekedés, amikor megérkezett az őket továbbszállító autóbusz. Az éjjel több ezer illegális bevándorló gyűlt össze az ausztriai Rábakeresztúron, ahová a közeli Szentgotthárdról érkeztek.