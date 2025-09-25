1 órája
Migránsáradat: Tíz éve válsághelyzet volt Vasban
Tíz éve ezekben a napokban építették fel a szentgotthárdi migránstábort a vonatokon érkező több ezer menekült számára. A migránsáradat miatt pedig válsághelyzet lépett életbe.
2015 nyarán a közel-keleti és afrikai háborús övezetekből érkező menekültek és migránsok tömegesen indultak el a balkáni útvonalon keresztül Nyugat-Európa felé. Magyarország déli határainál, főként Szerbia felől léptek be, majd az országon át Ausztria irányába haladtak tovább. Vas vármegyében augusztus végétől jelentkezett erősebben a migránsáradat, amikor naponta több száz, később több ezer ember gyűlt össze, hogy átléphesse az osztrák határt.
A Vas Népe a 2015. szeptember 19., szombati lapszámában arról tudósított, hogy legfeljebb 2016. március 18-ig tart Vas vármegyében a válsághelyzet. pénteken lépett életbe. Az oka a tömeges bevándorlás.
Csongrád és Bács-Kiskun megyék után újabb négy megye, Baranya, Somogy, Zala és Vasmegye területére hirdette ki a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. A döntés pénteken már meg is jelent a Magyar Közlönyben.
Migránsáradat - Mi is az a válsághelyzet?
Tíz jogszabály-módosítás vezette be a magyar jogba a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fogalmát - magát a válsághelyzetet még nem -, ezt az érintett megyei vagy fővárosi rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének kezdeményezésére, miniszteri javaslatra a kormány rendelheti el legfeljebb fél évre, ám utána meghosszabbíthatja. Az ilyen válsághelyzet kezeléséhez ideiglenesen igénybe lehet venni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlanvagyont.
A hatóság, ha úgy dönt, utakat is lezárhat, illetve korlátozhatja nyilvános intézmények működését. A honvédség fegyverhasználati joggal biztosíthatja a határőrzést, így bevethet gumilövedéket, könnygázgránátot, és tömegoszlató eszközök mellett testi sérülés okozására alkalmas fegyvert is. A katonák a rendőröket is segíthetik feladataik ellátásában - vagyis gyakorlatilag Szentgotthárdra is vezényelhetnek katonákat, és alkalmazhatnak tömegoszlató eszközöket.
Osztrák határellenőrzés
Baranya és Somogy megye esetében Horvátország az ok, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben a szerb határ, itt a nyugati határszélen Ausztria szomszédsága a válsághelyzet kihirdetésének oka. Az osztrák belügyminisztérium fokozatosan határellenőrzést vezet be, ez alól Vasmegye határátkelői sem jelentenek kivételt.
Négyszáz menekültet hoztak Szentgotthárdra, az éppen egy hete felállított ideiglenes regisztrációs pontra. „Tranzit járat” felirat szerepelt a csuklós BKV-buszokon, amelyek egyre kevésbé nyújtanak szokatlan látványt Vas megyében. Ahogy az elmúlt egy hétben minden Szentgotthárdra érkezett menekültet, úgy a pénteken hozott illegális migránsokat is akadály nélkül átengedték Ausztriába.
A helyszínen akkoriban a lap munkatársa úgy értesült, Pécsről hozták a menekülteket. Napközben csend és nyugalom volt a sátrak környékén. Az ágyakkal, takarókkal felszerelt sátortábort továbbra sem használták menekültek. Az ipari park osztrák oldalán katonák álltak napközben, a magyar oldalon három rendőrautó, hat rendőr várakozott, folyamatosan.
Üres a körmendi gyűjtőpont
Már napok óta egyetlen menekült sem fordult meg a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola udvarán kialakított táborban. A legnagyobb közösségi portálon pénteken keringő felhívás szerint szociális munkásokat keresnek a körmendi migrációs táborba. Diákmunkásokat és önkéntes segítőket is vártak, hogy pontosan mikor és milyen munkára, azt nem tartalmazta a felhívás.
Drámai fotókon a tíz évvel ezelőtti migránsáradat Vas vármegyében
