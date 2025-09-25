Migránsáradat: Tíz éve válsághelyzet volt Vasban

2015 nyarán a közel-keleti és afrikai háborús övezetekből érkező menekültek és migránsok tömegesen indultak el a balkáni útvonalon keresztül Nyugat-Európa felé. Magyarország déli határainál, főként Szerbia felől léptek be, majd az országon át Ausztria irányába haladtak tovább. Vas vármegyében augusztus végétől jelentkezett erősebben a migránsáradat, amikor naponta több száz, később több ezer ember gyűlt össze, hogy átléphesse az osztrák határt.

Migránsáradat - Buszokkal szállították a migránsokat Vasba

Forrás: VN-archív

A Vas Népe a 2015. szeptember 19., szombati lapszámában arról tudósított, hogy legfeljebb 2016. március 18-ig tart Vas vármegyében a válsághelyzet. pénteken lépett életbe. Az oka a tömeges bevándorlás.

Csongrád és Bács-Kiskun megyék után újabb négy megye, Baranya, Somogy, Zala és Vasmegye területére hirdette ki a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. A döntés pénteken már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Migránsáradat - Mi is az a válsághelyzet?

Tíz jogszabály-módosítás vezette be a magyar jogba a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fogalmát - magát a válsághelyzetet még nem -, ezt az érintett megyei vagy fővárosi rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének kezdeményezésére, miniszteri javaslatra a kormány rendelheti el legfeljebb fél évre, ám utána meghosszabbíthatja. Az ilyen válsághelyzet kezeléséhez ideiglenesen igénybe lehet venni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlanvagyont.

A hatóság, ha úgy dönt, utakat is lezárhat, illetve korlátozhatja nyilvános intézmények működését. A honvédség fegyverhasználati joggal biztosíthatja a határőrzést, így bevethet gumilövedéket, könnygázgránátot, és tömegoszlató eszközök mellett testi sérülés okozására alkalmas fegyvert is. A katonák a rendőröket is segíthetik feladataik ellátásában - vagyis gyakorlatilag Szentgotthárdra is vezényelhetnek katonákat, és alkalmazhatnak tömegoszlató eszközöket.

Osztrák határellenőrzés

Baranya és Somogy megye esetében Horvátország az ok, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben a szerb határ, itt a nyugati határszélen Ausztria szomszédsága a válsághelyzet kihirdetésének oka. Az osztrák belügyminisztérium fokozatosan határellenőrzést vezet be, ez alól Vasmegye határátkelői sem jelentenek kivételt.