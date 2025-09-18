Tíz éve zúdult a migránsáradat Szentgotthárdra is

- Az igazi migránsáradat egybeesett a „Zöld Szentgotthárd” nevű programunkkal – kezdi visszaemlékezését Huszár Gábor, a Rába-parti város polgármestere. Ez a város nagyszabású rendezvénye az őszben, főzőversennyel és jó hangulattal: nos, éppen ott ért utol a hír, hogy ideérkeztek – folytatja. A Híradóból már elvileg ismert helyzet aztán a valóságban, a gyakorlatban mégis új, váratlan megjelenésű volt. Félelmetes érzés volt látni a vonatot, a rendőri kíséretet, a polgárőröket…

Migránsáradat tíz évvel ezelőtt: ilyen volt Gotthárdon

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Migránsok vonulása

A vasútállomástól az Ipari Park felé vonultak, át a Lapincs-hídon – vagyis nem Rábafüzesnél mentek át, mint ahogy azt sokan vélték akkoriban. És ez a sor iszonyú hosszú volt, ameddig a szem ellátott: legalább egy kilométeres – emlékezik vissza Huszár Gábor.

Döbbenetes és egyben szomorú látvány volt; akik nézték, azokban nyomot hagyott és nem felejtik el.

Önkéntesek, civil szervezetek segítettek, például a szendvics- és vízosztásban. Emlékezetes, hogy a buborékos vizet eldobálták, mert nem is tudták, mi az – osztja meg velünk az apróbb részleteket is a polgármester. Sátrakat is állítottak fel, de itt annyira csak „átmenő forgalomról” beszélhetünk, hogy ezeket igazából nem is használták. Egyetlen ember, egyetlen éjszaka sem aludt azokban – teszi hozzá.