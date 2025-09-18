szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

1 órája

Tíz éve zúdult a migránsáradat Szentgotthárdra is

Címkék#Szentgotthárd#migránsáradat#vasútállomás#Huszár Gábor

Tíz évvel ezelőtt érkeztek Vasba is a hazánkat célba vevő hívatlan „vendégek”. Megkérdeztük a határ menti város vezetőjét: hogyan emlékszik a migránsáradatra?

Gombos Kálmán

- Az igazi migránsáradat egybeesett a „Zöld Szentgotthárd” nevű programunkkal – kezdi visszaemlékezését Huszár Gábor, a Rába-parti város polgármestere. Ez a város nagyszabású rendezvénye az őszben, főzőversennyel és jó hangulattal: nos, éppen ott ért utol a hír, hogy ideérkeztek – folytatja. A Híradóból már elvileg ismert helyzet aztán a valóságban, a gyakorlatban mégis új, váratlan megjelenésű volt. Félelmetes érzés volt látni a vonatot, a rendőri kíséretet, a polgárőröket… 

migráns
Migránsáradat tíz évvel ezelőtt: ilyen volt Gotthárdon
Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Migránsok vonulása

A vasútállomástól az Ipari Park felé vonultak, át a Lapincs-hídon – vagyis nem Rábafüzesnél mentek át, mint ahogy azt sokan vélték akkoriban. És ez a sor iszonyú hosszú volt, ameddig a szem ellátott: legalább egy kilométeres – emlékezik vissza Huszár Gábor

Döbbenetes és egyben szomorú látvány volt; akik nézték, azokban nyomot hagyott és nem felejtik el. 

Önkéntesek, civil szervezetek segítettek, például a szendvics- és vízosztásban. Emlékezetes, hogy a buborékos vizet eldobálták, mert nem is tudták, mi az – osztja meg velünk az apróbb részleteket is a polgármester. Sátrakat is állítottak fel, de itt annyira csak „átmenő forgalomról” beszélhetünk, hogy ezeket igazából nem is használták. Egyetlen ember, egyetlen éjszaka sem aludt azokban – teszi hozzá.

Ami viszont szomorú hozadéka volt a történetnek, hogy az ellenzékiek megpróbáltak politikai tőkét, némi hasznot kovácsolni maguknak, főként a Jobbik – meséli. A testület is új volt még akkor, nem egészen egy éves, és ott is előfordultak támadások, kihasználva a helyzetet… 

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu