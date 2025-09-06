szeptember 6., szombat

Boldogság

1 órája

Mikes Anna és Krausz Gábor összeházasodtak, itt vannak az első képek

Címkék#házaspár#Krausz Gábor#Mikes Anna#szerelem

Magyarország kedvenc szerelmespárja mától férj és feleség. Szeptember 6-án van Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője, kimondták a boldogító igent. A páros, akinek szerelme egy egész ország szeme láttára a Dancing with the Stars negyedik évadában szövődött nagyon elegáns volt a nagy napon, Mikes Anna gyönyörű ruhában szó szerint ragyogott.

Vaol.hu

Elérkezett a nagy nap, Mikes Anna és Krausz Gábor számára. Ma van Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője. A sztárpár szinte napra pontosan 20 hónappal ezelőtt jelentette be, hogy szerelmesek, szeptember 6-án pedig hivatalosan is örök hűséget esküsznek egymásnak. Az éveleji eljegyzésük óta mindenki azt találgatja, mikor és hol mondják majd ki az igent. A Bors exkluzív tudósításából kiderült, hogy erre ezen a szeptemberi szombaton került sor. A bulvár lap kizárólagos joggal jutott be az idei év legfontosabb menyegzőjére és az azt követő lakodalomra. Itt vannak az első fotók a boldog házaspárról.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője
Forrás: Bors / Máté Krisztián

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: csak úgy ragyog a házaspár

A Budapesttől távol eső festői szépségű településen, ahol egy fényűző kúriában tartják az év álomesüvőjét már napok óta mindenki tudja, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor életében a legfontosabb helyszín lesz: azóta már kiderült, Bodrogkeresztúron, a Henye Borbár és Vendégház adott otthont az esküvőnek. 

Bors / Máté Krisztián

Mikes Anna gyönyörű esküvői ruháját Krausz Gábor is ezen a napon láthatta először.

További fotókat a Bors oldalára ide kattintva talál!

Ebben a videóban elmesélték, hogyan kezdődött a szerelmük:

Mindenki látta hogy jutott el Mikes Anna és Krausz Gábor az esküvőig

2024. január 8-án felrobbant az Instagram, amikor Krausz Gábor egy érzelmes poszttal bejelentette: bizony, ő és Mikes Anna már egy párt alkotnak! A sztárséf nem is akárhogy tette hivatalossá kapcsolatukat: egy közös, étteremben készült romantikus fotót osztott meg, amelyhez stílszerűen a kedvenc közös táncuk, a Szépség és a szörnyeteg ikonikus dalából idézett:

Volt két idegen, aki hirtelen…

A megható sorok után nem maradt több kérdés: Gábor megtalálta Annában azt a nőt, aki visszaadta hitét az igaz szerelemben. Igaz ez már senki számára nem volt meglepetés, hiszen a Dancing with the Stars negyedik évadában szinte a nagyközönség szeme láttára bimbódzott a kapcsolatuk csodás, romantikus szerelemmé. A séf ugyan a Tények Plusznak akkor még szűkszavúan nyilatkozott – „Vannak dolgok, amik prioritást élveznek, és nem szeretnék többet kifelé élni, mint régen…” – de a rajongók így is tudták, valami nagy dolog kezdődött. 
Bár azóta ritkán mesélnek kapcsolatukról, a közösségi oldalaikon időről időre felvillantanak néhány pillanatot közös életükből, és minden alkalommal óriási figyelmet kapnak. Így megmutatták néhány közös nyaralásuk egy-egy romantikus pillanatát is - írja a Bors.

Ide kattintva olvashat el mindent Mikes Anna és Krausz Gábor szerelméről és az esküvőről a Bors oldalán.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
