Mikes Anna és Krausz Gábor összeházasodtak, itt vannak az első képek

Elérkezett a nagy nap, Mikes Anna és Krausz Gábor számára. Ma van Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője. A sztárpár szinte napra pontosan 20 hónappal ezelőtt jelentette be, hogy szerelmesek, szeptember 6-án pedig hivatalosan is örök hűséget esküsznek egymásnak. Az éveleji eljegyzésük óta mindenki azt találgatja, mikor és hol mondják majd ki az igent. A Bors exkluzív tudósításából kiderült, hogy erre ezen a szeptemberi szombaton került sor. A bulvár lap kizárólagos joggal jutott be az idei év legfontosabb menyegzőjére és az azt követő lakodalomra. Itt vannak az első fotók a boldog házaspárról.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője

Forrás: Bors / Máté Krisztián

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: csak úgy ragyog a házaspár

A Budapesttől távol eső festői szépségű településen, ahol egy fényűző kúriában tartják az év álomesüvőjét már napok óta mindenki tudja, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor életében a legfontosabb helyszín lesz: azóta már kiderült, Bodrogkeresztúron, a Henye Borbár és Vendégház adott otthont az esküvőnek.

Bors / Máté Krisztián

Mikes Anna gyönyörű esküvői ruháját Krausz Gábor is ezen a napon láthatta először.

Ebben a videóban elmesélték, hogyan kezdődött a szerelmük:

Mindenki látta hogy jutott el Mikes Anna és Krausz Gábor az esküvőig

2024. január 8-án felrobbant az Instagram, amikor Krausz Gábor egy érzelmes poszttal bejelentette: bizony, ő és Mikes Anna már egy párt alkotnak! A sztárséf nem is akárhogy tette hivatalossá kapcsolatukat: egy közös, étteremben készült romantikus fotót osztott meg, amelyhez stílszerűen a kedvenc közös táncuk, a Szépség és a szörnyeteg ikonikus dalából idézett:

Volt két idegen, aki hirtelen…

A megható sorok után nem maradt több kérdés: Gábor megtalálta Annában azt a nőt, aki visszaadta hitét az igaz szerelemben. Igaz ez már senki számára nem volt meglepetés, hiszen a Dancing with the Stars negyedik évadában szinte a nagyközönség szeme láttára bimbódzott a kapcsolatuk csodás, romantikus szerelemmé. A séf ugyan a Tények Plusznak akkor még szűkszavúan nyilatkozott – „Vannak dolgok, amik prioritást élveznek, és nem szeretnék többet kifelé élni, mint régen…” – de a rajongók így is tudták, valami nagy dolog kezdődött.

Bár azóta ritkán mesélnek kapcsolatukról, a közösségi oldalaikon időről időre felvillantanak néhány pillanatot közös életükből, és minden alkalommal óriási figyelmet kapnak. Így megmutatták néhány közös nyaralásuk egy-egy romantikus pillanatát is - írja a Bors.