Mikes Anna megmutatta az esküvői sminkjét, nem teszi zsebre amit kapott érte

Mikes Anna és Krausz Gábor az év elején igazi romantikus eljegyzést tartottak paradicsomi környezetben, a Maldív-szigeteken. Az is gyorsan kiderült, hogy nem várnak sokáig az esküvővel sem, még az idén oltár elé állnak. A pletykák szerint igazi luxus esküvő lesz, külföldön, Szardínián mondják majd ki a boldogító igent. Többször is utalt erre a páros. Az előkészületek mindenesetre gőzerővel folynak, Mikes Anna a napokban az esküvői sminkjét is megmutatta, igaz sokak tetszését nem nyerte el...

Mikes Anna és Krausz Gábor nemsokára összeházasodnak

Forrás: TV2

Mikes Anna esküvői sminkjére olyan kommentek érkeztek, hogy csak néztünk

Egyelőre csak az eljegyzés volt meg, de már így is sokan azt találgatják, hogy nem lehet-e az, hogy az ifjú pár mindenkit átver. A nyáron ugyanis egy olyan posztot is kitettek, ami esküvőre utaló emojikkal volt tele. A pár Szardínián vakációzott, Alghero környékén, és Anna egy olyan videót osztott meg, amely egy "álomesküvők külföldön" témájú weboldalra mutatott — ez indította be a pletykákat a külföldi tervekről. Lehet, hogy van ebben valami, de az esküvőt még biztosan nem tartották meg. A menyasszony ugyanis a napokban egy videót osztott meg a próbasminkjéről.

Sokak szerint nem ilyen smink kell egy esküvőre

Mikes Anna bátor volt, hogy így kitette ezt a videót. Egyrészt az ünnepi sminkje is megosztotta a követőit, de az sem semmi, hogy így bevállalta az arcát filterek és smink nélkül. Csak pár tippet szerettek volna adni esküvői smink készítéséhez, de a poszt nem úgy sült el, ahogy tervezték. Annyi kritikus komment érkezett arról, hogy Mikes Annának sokkal jobb sminkjei is voltak már és ez nem való a nagy napra, hogy a hozzászólásokat el is távolították a bejegyzés mellől...