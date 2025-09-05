35 perce
Mikes Anna megmutatta az esküvői sminkjét, nem teszi zsebre amit kapott érte
A híres páros már nagyon készül a nagy napra. Mikes Anna egy bátor videót is posztolt, az látható rajta, ahogy elkészült az esküvői sminkje. Mielőtt azonban az elkészült, a teljesen natúr arca is látható a felvételen, minden filter és smink nélkül.
Mikes Anna és Krausz Gábor az év elején igazi romantikus eljegyzést tartottak paradicsomi környezetben, a Maldív-szigeteken. Az is gyorsan kiderült, hogy nem várnak sokáig az esküvővel sem, még az idén oltár elé állnak. A pletykák szerint igazi luxus esküvő lesz, külföldön, Szardínián mondják majd ki a boldogító igent. Többször is utalt erre a páros. Az előkészületek mindenesetre gőzerővel folynak, Mikes Anna a napokban az esküvői sminkjét is megmutatta, igaz sokak tetszését nem nyerte el...
Mikes Anna esküvői sminkjére olyan kommentek érkeztek, hogy csak néztünk
Egyelőre csak az eljegyzés volt meg, de már így is sokan azt találgatják, hogy nem lehet-e az, hogy az ifjú pár mindenkit átver. A nyáron ugyanis egy olyan posztot is kitettek, ami esküvőre utaló emojikkal volt tele. A pár Szardínián vakációzott, Alghero környékén, és Anna egy olyan videót osztott meg, amely egy "álomesküvők külföldön" témájú weboldalra mutatott — ez indította be a pletykákat a külföldi tervekről. Lehet, hogy van ebben valami, de az esküvőt még biztosan nem tartották meg. A menyasszony ugyanis a napokban egy videót osztott meg a próbasminkjéről.
Sokak szerint nem ilyen smink kell egy esküvőre
Mikes Anna bátor volt, hogy így kitette ezt a videót. Egyrészt az ünnepi sminkje is megosztotta a követőit, de az sem semmi, hogy így bevállalta az arcát filterek és smink nélkül. Csak pár tippet szerettek volna adni esküvői smink készítéséhez, de a poszt nem úgy sült el, ahogy tervezték. Annyi kritikus komment érkezett arról, hogy Mikes Annának sokkal jobb sminkjei is voltak már és ez nem való a nagy napra, hogy a hozzászólásokat el is távolították a bejegyzés mellől...
425 ezer forinttal megúszta a kegyetlen állatkínzó, aki autója után kötötte kutyáját