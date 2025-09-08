Fotón a Miss Universe idei döntősei – közülük kerül ki a vasi szépségkirálynő, Kenéz Nóra utódja

szeptember 8., hétfő

A döntős lányok közül kerül majd ki dr. Kenéz Nóra utódja. A szombathelyi szépség idén már zsűritagként vett részt a Miss Universe kiválasztásban, és mesélt arról is, vasi versenyző bejutott-e a döntőbe.

Csabai Bernadett
Íme a döntősök - az idei Miss Universe versenyen adja át a koronát a tavalyi királynő dr. Kenéz Nóra

Forrás: Miss Universe Hungary

A budapesti W Hotelben rendezték meg a Miss Universe Hungary 2025 elődöntőjét, ahol a zsűri kiválasztotta az ország legszebb lányai közül azt a tizenkettőt, akik szeptember 13-án Budapesten lépnek színpadra a döntőben. Ekkor derül majd ki, hogy ki nyeri el az idei koronát, és ki képviselheti Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Bangkokban.

Forrás: Miss Universe Instagram

Miss Universe 2025: Nóra átadja a koronát

A döntősök felkészülése már megkezdődött: egyhetes intenzív táborban vesznek részt Lipóton, a Hotel Orchideában. A programban kifutógyakorlatok, kommunikációs tréningek és stílustanácsadás segíti őket, hogy a döntő színpadán a legjobb formájukat nyújtsák.

Idén külön érdekesség, hogy a tavalyi győztes, a szombathelyi dr. Kenéz Nóra már nem versenyzőként, hanem zsűritagként vett részt a kiválasztáson. Ennek kapcsán megkerestük a vasi szépséget, megkérdeztük, milyen élmény a zsűrizés és szurkolhatunk-e idén is vasi versenyzőnek.

Jobban vártam ezt az idei versenyt, mint amikor én indultam – vallotta be Nóra. – Sokkal nyugodtabban ültem a zsűriben, hiszen nem kellett izgulnom, csak figyelhettem a lányokat. Próbáltam a legjobbat nyújtani zsűritagként.

Arra a kérdésre, hogy idén is akadtak-e vasi lányok a mezőnyben, a királynő így felelt:
„Igen, voltak szép Vas vármegyei versenyzők, akiket próbáltam biztatni is. Nagyon erős volt a mezőny, így magasra került a mérce, ezért sajnos egyikük sem került be a Top 12-be. Pedig nagy potenciált látok bennük, és biztos vagyok benne, hogy a következő években akár esélyesek is lehetnek.”

A Miss Universe Hungary idei döntősei

Átadja a koronát

Dr. Kenéz Nóra számára az idei év különösen érzelmes, hiszen hamarosan át kell adnia a koronát utódjának. 

Hihetetlen év volt számomra, még most sem fogtam fel teljesen, hogy hamarosan át kell adnom a koronát. Nagyon sok élményt és lehetőséget kaptam a versenynek köszönhetően. Most az utódom lép majd erre az útra, és remélem, neki is annyi pozitív élményt és munkát ad majd, mint nekem.

A szombathelyi szépség hozzátette: a szépségverseny után sem tűnik el a nyilvánosság elől, hiszen ahogy azt mi is megírtuk, a TV2 Farm VIP című műsorában is láthatják majd a nézők.

A Miss Universe Hungary 2025 döntőjét szeptember 13-án rendezik Budapesten, ahol kiderül, ki lesz idén Magyarország szépe – és ahol dr. Kenéz Nóra személyesen adja majd át utódjának az áhított koronát.

 

 

