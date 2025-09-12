Mohácsi csata előtt és után: történészek tartanak konferenciát Sárváron

A mohácsi csata nem csupán katonai vereség volt 1526 augusztusában, hanem korszakhatár, amely új irányt szabott a Magyar Királyság történetének. A közelgő évforduló kapcsán országszerte számos tudományos rendezvényt szerveznek, közülük kiemelkedik a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum konferenciája, amely szeptember 23-24-én két napon át vizsgálja a Nyugat-Dunántúl múltját Mohács előtt és után.

A mohácsi csata kerül középpontba a sárvári konferencián

Forrás: Illusztráció/Origo

A mohácsi csata nyomában: Batthyány, Kanizsai és más történetek

A rendezvény célja, hogy a nemzeti történelem ismert eseményét helyi szempontokkal egészítse ki. Hogyan élte meg Vas, Zala, Győr és Veszprém vidéke a Jagelló-kor kihívásait? Milyen hatással volt a régióra a csata előtti politikai és katonai szerveződés, majd a vereség utáni összeomlás? A konferencia előadói ezekre a kérdésekre keresik a választ.

A programban neves kutatók és történészek tartanak előadásokat: szó lesz többek között a vasi és zalai nemesség szerepéről, a veszprémi egyházi építészetről, a térség várairól és zsoldosairól, valamint arról is, hogyan mutatják be a velencei források a török portyákat. A második napon diplomáciatörténeti, nyelvészeti, helytörténeti és néprajzi megközelítések gazdagítják a képet – a győri, magyaróvári és németújvári eseményektől a népi emlékezetben fennmaradt „törökfutásig”.

A konferencia nyitott a nagyközönség számára, így a szervezők várják a pedagógusokat, diákokat, helytörténeti kutatókat és minden érdeklődőt. A Nádasdy Kulturális Központ kezdeményezése egyszerre szolgálja a tudományos életet és a közösségi emlékezet ápolását, hiszen a mohácsi csata nem csupán történelmi esemény, hanem nemzeti identitásunk meghatározó öröksége is.

A koncerencia részletes programja ITT elérhető.