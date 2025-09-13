Kiderült, ismert magyar motoros halt meg Horvátországban

Tragikus motoros baleset történt pénteken Horvátországban az autópályán. A horvát rendőrségi közlemény szerint a magyar motorosok a megengedettnél gyorsabban haladtak, ami egy frontális ütközéshez, illetve az azt követő további balesetekhez vezetett. A halálos baleset úgy történt, hogy a 44 éves magyar motoros frontálisan ütközött egy teherautóval, és a helyszínen meghalt. A másik, 42 éves magyar motoros szintén elesett, motorkerékpárja pedig nekiütközött egy 31 éves német motorosnak. A másik magyar férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset 44 éves áldozata a magyar motoros társadalom meghatározó alakja volt - írta a Motorosok Világa motoros magazin.

Motoros baleset: tragédia történt Horvátországban, Pusztai Gábor vesztette életét a tragikus balesetben

Forrás: Motorosok világa

Mély fájdalommal értesült a motoros közösség arról, hogy tragikus baleset következtében elhunyt Pusztai Gábor, a Yamaha Motor Hungary értékesítési és marketingvezetője - számolt be a tragikus hírről a Motorosok világa magazin.

Gábor nem csupán a Yamaha márka elkötelezett képviselője volt, hanem a magyar motoros társadalom meghatározó alakja is. Munkáját mindig szenvedéllyel, hittel és alázattal végezte. Számára a motorozás nem csupán munka, hanem életforma, örömforrás és közösségteremtő erő volt.

Szívügyének tekintette a biztonságos motorozás népszerűsítését. Fontosnak tartotta, hogy a motorosok ne csak jó technikával, hanem megfelelő tudással is rendelkezzenek. Ennek érdekében számos kezdeményezést támogatott, köztük a CL4 Offroad Motoros Iskolát is, ahol kezdők és haladók egyaránt tanulhattak. Úgy vallotta: nem elég a jó motor, a biztonságos közlekedéshez tudatos felkészültség is kell.

Kollégái, barátai és a motoros társadalom tagjai egyaránt egy kedves, mindig segítőkész és inspiráló embert veszítettek el személyében. Hiánya hatalmas űrt hagy maga után, de emléke örökre velünk marad minden motoros rendezvényen, minden elinduló motor hangjában és minden megtett kilométerben.