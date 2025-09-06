szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az autó sofőrje hibázott

2 órája

Gyászol a motoros társadalom: frontálisan ütközött a motoros, nem élte túl

Címkék#rendőrség#tragédia#motorbaleset

Tragikus baleset történt szombaton. Egy 46 éves férfi vesztette életét motoros balesetben. Frontálisan találkozott az autóval, esély sem volt. A brutális ütközés az 54-es főúton, Jakabszállás közelében történt.

Vaol.hu

Sokkoló tragédia bénította meg Bács-Kiskun vármegyét szombat délelőtt, motoros baleset történt. Egy 46 éves helvéciai férfi azonnal életét vesztette, amikor motorjával az 54-es főúton, Jakabszállásnál frontálisan ütközött egy autóval. A helyszínen tartózkodók beszámolója szerint az ütközés ereje félelmetes volt: a motoros a levegőbe repült, majd egy másik kocsinak csapódott – esélye sem volt a túlélésre - számolt be a brutális balesetről a baon.hu.

motoros baleset
Motoros baleset: a vétlen motorosnak esélye sem volt
Forrás: MTI / Donka Ferenc

Motoros baleset: az autó sofőrje hibázott

A személyautók utasai csodával határos módon sértetlenül megúszták, de a baleset látványa mindenkit sokkolt.

A rendőrség hosszú órákra teljesen lezárta az érintett útszakaszt. A tragédia pontos részleteit még vizsgálják, de a helyiek szerint ritkán fordul elő ilyen drámai baleset ezen a főúton. Egyelőre az biztos, hogy a motoros vétlen volt, a vele szemben érkező autó szabálytalanul előzött az ütközés előtt.

Rengeteg volt a baleset a hétvégén: Zalában is történt egy motoros baleset: oda mentőhelikoptert kellett hívni

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu