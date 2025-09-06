Gyászol a motoros társadalom: frontálisan ütközött a motoros, nem élte túl

Sokkoló tragédia bénította meg Bács-Kiskun vármegyét szombat délelőtt, motoros baleset történt. Egy 46 éves helvéciai férfi azonnal életét vesztette, amikor motorjával az 54-es főúton, Jakabszállásnál frontálisan ütközött egy autóval. A helyszínen tartózkodók beszámolója szerint az ütközés ereje félelmetes volt: a motoros a levegőbe repült, majd egy másik kocsinak csapódott – esélye sem volt a túlélésre - számolt be a brutális balesetről a baon.hu.

Motoros baleset: a vétlen motorosnak esélye sem volt

Forrás: MTI / Donka Ferenc

Motoros baleset: az autó sofőrje hibázott

A személyautók utasai csodával határos módon sértetlenül megúszták, de a baleset látványa mindenkit sokkolt.

A rendőrség hosszú órákra teljesen lezárta az érintett útszakaszt. A tragédia pontos részleteit még vizsgálják, de a helyiek szerint ritkán fordul elő ilyen drámai baleset ezen a főúton. Egyelőre az biztos, hogy a motoros vétlen volt, a vele szemben érkező autó szabálytalanul előzött az ütközés előtt.

