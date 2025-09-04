Fejlesztés
1 órája
Vépi sportpálya: jól haladnak a műfüves pálya munkálatai
Július végén fejlesztésekbe kezdtek a vépi sportpályán: műfüves pálya épül szeptember végéig a Magyar Labdarúgó Szövetség, Vép önkormányzata és a Vépi Sportegyesület közös projektjében.
Műfüves pálya Vépen
A készülő 20X40 méteres szabvány műfüves kispályát parafa granulátummal látják el az ízületek védelme érdekében. A munkálatok, amint a fotón is látszik, nagyon jól haladnak. Fontos volt a sportegyesület számára a pályázat sikere, hisz ez nagyban segíti a csapat téli felkészülését és a többi pálya kímélésében is szerepet játszik, összességében jelentősen javítja az egyesület adottságait.
Ezt ne hagyja ki!Minden igényt kielégítő komplexum
18 órája
Új önkiszolgáló töltőállomás nyílt Vépen - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre