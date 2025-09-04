szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Vépi sportpálya: jól haladnak a műfüves pálya munkálatai

Címkék#granulátum#vépi sportpálya#szabvány#MLSZ

Vaol.hu

Július végén fejlesztésekbe kezdtek a vépi sportpályán: műfüves pálya épül szeptember végéig a Magyar Labdarúgó Szövetség, Vép önkormányzata és a Vépi Sportegyesület közös projektjében. 

Szinte kész: műfüves pálya Vépen
Szinte kész: műfüves pálya a vépi sportpályán
Fotó: Szendi Péter

Műfüves pálya Vépen

A készülő 20X40 méteres szabvány műfüves kispályát parafa granulátummal látják el az ízületek védelme érdekében. A munkálatok, amint a fotón is látszik, nagyon jól haladnak. Fontos volt a sportegyesület számára a pályázat sikere, hisz ez nagyban segíti a csapat téli felkészülését és a többi pálya kímélésében is szerepet játszik, összességében jelentősen javítja az egyesület adottságait.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu