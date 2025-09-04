Vépi sportpálya: jól haladnak a műfüves pálya munkálatai

Július végén fejlesztésekbe kezdtek a vépi sportpályán: műfüves pálya épül szeptember végéig a Magyar Labdarúgó Szövetség, Vép önkormányzata és a Vépi Sportegyesület közös projektjében.

Szinte kész: műfüves pálya a vépi sportpályán

Fotó: Szendi Péter

Műfüves pálya Vépen

A készülő 20X40 méteres szabvány műfüves kispályát parafa granulátummal látják el az ízületek védelme érdekében. A munkálatok, amint a fotón is látszik, nagyon jól haladnak. Fontos volt a sportegyesület számára a pályázat sikere, hisz ez nagyban segíti a csapat téli felkészülését és a többi pálya kímélésében is szerepet játszik, összességében jelentősen javítja az egyesület adottságait.