Múltidéző kerékpározás Szombathelyen: tweed zakó és vintage bringa – fotók!

Ismét a tweed zakóké és a vintage bringáké volt a délután Szombathely belvárosában, pénteken. A múltidéző kerékpározásnak a vasi vármegyeszékhelyen hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, sokszor még tavasszal is nyeregebe pattan egy lelkes kis csapat a 20-as, 30-as évek ruháiban.

Múltidéző kerékpározás: volt, akinek nemcsak a ruhája idézte a letűnt korokat, hanem a kerékpárja is Fotó: Kóbor Szonja

Az ötlet Angliából ered, ahol annak idején gyapjúkereskedők tüntettek a műszál megjelenése miatt. Ezt a hagyományt ott azóta is tartják, de a Tweed Run ma már inkább szól az életérzésről, mintsem a műszál elleni harcról és nincs ez másként Szombathelyen sem – tudtuk meg Kiss-Szőke Diánától, az esemény szervezőjétől.

Múltidéző kerékpározás: belvárosi kör

A mostani túra, a Fő téri Szentháromság szobortól indult, hogy aztán a Centrum áruház, a Schmidt múzeum, a Savaria múzeum, majd a vasútállomás érintésével a Café Freinél érjen véget annak a mintegy húsz bringásnak, akik Balló László író, költő régi városi épületekről tartott, fényképekkel illusztrált helytörténeti előadását hallgathatták meg.