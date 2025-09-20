2 órája
Múltidéző kerékpározás Szombathelyen: tweed zakó és vintage bringa – fotók!
Kerékpárral idéztek múltat pénteken Szombathely belvárosában. A múltidéző kerékpározás hagyományát a műszál megjelenése hívta életre, de régóta már inkább csak az életérzésről szól.
Ismét a tweed zakóké és a vintage bringáké volt a délután Szombathely belvárosában, pénteken. A múltidéző kerékpározásnak a vasi vármegyeszékhelyen hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, sokszor még tavasszal is nyeregebe pattan egy lelkes kis csapat a 20-as, 30-as évek ruháiban.
Az ötlet Angliából ered, ahol annak idején gyapjúkereskedők tüntettek a műszál megjelenése miatt. Ezt a hagyományt ott azóta is tartják, de a Tweed Run ma már inkább szól az életérzésről, mintsem a műszál elleni harcról és nincs ez másként Szombathelyen sem – tudtuk meg Kiss-Szőke Diánától, az esemény szervezőjétől.
Múltidéző kerékpározás: belvárosi kör
A mostani túra, a Fő téri Szentháromság szobortól indult, hogy aztán a Centrum áruház, a Schmidt múzeum, a Savaria múzeum, majd a vasútállomás érintésével a Café Freinél érjen véget annak a mintegy húsz bringásnak, akik Balló László író, költő régi városi épületekről tartott, fényképekkel illusztrált helytörténeti előadását hallgathatták meg.
Múltidéző kerékpározásFotók: Kóbor Szonja