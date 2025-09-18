szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öltözz a 20-as, 30-as évek stílusában!

3 órája

Múltidéző kerékpározás Szombathely belvárosában

Címkék#Szentháromság szobor#Cafe Frei Kávézóban#kerékpározás#Szombathelyen#múltidéző

Múltidéző kerékpározás lesz Szombathely belvárosában szeptember 19-én. A résztvevők az 1920-as, 30-as évek stílusában öltöznek fel, de nem csak öltözékük miatt lesz múltidéző a kerékpározás, hanem mert közben megcsodálják a régi építészeti értékeket.

Merklin Tímea
Múltidéző kerékpározás Szombathely belvárosában

Fotó: VN

A múltidéző kerékpározás szeptember 19-én zajlik; gyülekezés  15:45-kor a Szentháromság szobornál.

múltidéző
A múltidéző kerékpározás szeptember 19-én délután lesz Szombathely belvárosában.

Start: 16:00-tól a Fő térről, a Szentháromság szobortól. A résztvevők bekerekezik Szombathely belvárosát, majd 17:00 órától a Cafe Frei Kávézóban helytörténeti fényképes előadást hallgathatnak meg Szombathely régi épületeiről. Előadó: Balló László író, költő. A programban könyv vásárlási lehetőség, kvíz is lesz.

Az esemény időjáráshoz kötött, esőben nem fognak tekerni, de a délutáni előadást mindenképpen megtartjál. Lehetőség van csak utóbbin is részt venni.

A múltidéző kerékpározás ingyenes, de regisztrációhoz kötött

Regisztrálni a [email protected] címen lehet. 
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu