Múltidéző kerékpározás Szombathely belvárosában
Múltidéző kerékpározás lesz Szombathely belvárosában szeptember 19-én. A résztvevők az 1920-as, 30-as évek stílusában öltöznek fel, de nem csak öltözékük miatt lesz múltidéző a kerékpározás, hanem mert közben megcsodálják a régi építészeti értékeket.
Fotó: VN
A múltidéző kerékpározás szeptember 19-én zajlik; gyülekezés 15:45-kor a Szentháromság szobornál.
Start: 16:00-tól a Fő térről, a Szentháromság szobortól. A résztvevők bekerekezik Szombathely belvárosát, majd 17:00 órától a Cafe Frei Kávézóban helytörténeti fényképes előadást hallgathatnak meg Szombathely régi épületeiről. Előadó: Balló László író, költő. A programban könyv vásárlási lehetőség, kvíz is lesz.
Az esemény időjáráshoz kötött, esőben nem fognak tekerni, de a délutáni előadást mindenképpen megtartjál. Lehetőség van csak utóbbin is részt venni.
A múltidéző kerékpározás ingyenes, de regisztrációhoz kötött
Regisztrálni a [email protected] címen lehet.