Múltidéző kerékpározás Szombathely belvárosában

A múltidéző kerékpározás szeptember 19-én délután lesz Szombathely belvárosában.

Start: 16:00-tól a Fő térről, a Szentháromság szobortól. A résztvevők bekerekezik Szombathely belvárosát, majd 17:00 órától a Cafe Frei Kávézóban helytörténeti fényképes előadást hallgathatnak meg Szombathely régi épületeiről. Előadó: Balló László író, költő. A programban könyv vásárlási lehetőség, kvíz is lesz.

Az esemény időjáráshoz kötött, esőben nem fognak tekerni, de a délutáni előadást mindenképpen megtartjál. Lehetőség van csak utóbbin is részt venni.

A múltidéző kerékpározás ingyenes, de regisztrációhoz kötött

Regisztrálni a [email protected] címen lehet.

