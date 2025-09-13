Több pénz maradhat az adósok zsebében a munkabérletiltás után

A végrehajtási törvény 2025. július 1-jei módosítása több pénzt hagy az adósoknál, mivel megnövelte a levonásmentes jövedelemrészt, és kivonta a munkabérletiltások alól a családi adókedvezményt. Ugyanakkor gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén nem érvényesíthető a mentesség – a témáról a HR portál közöl írást.

A munkabérletiltás kiszámítása eltérő lesz azoknál a munkavállalóknál, akiknél a végrehajtás 2025. július 1-je előtt vagy után indult.

Forrás: Shutterstock

Munkabérletiltás: a levonás alól mentes jövedelemrész változik

2025. július 1-jétől a mindenkori minimálbér nettó értékének 60%-a mentes a levonás alól az eddigi nettó 60.000 Ft helyett. Ez most nettó 116.029 forintot tesz ki. Ezt az összeget mindenképpen ki kell fizetni a munkavállaló számára végrehajtástól mentesen teljes és részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén is. Mivel ez a szabály már július 1-től hatályos volt, a júliusban kifizetett júniusi bérekre is alkalmazni kellett már, mert a kifizetés időpontját és nem a vonatkozási időszakot kell ilyenkor figyelembe venni, szerepel az adózási blogban.

Védelem a családi adókedvezményre

Július 1-jétől a családi kedvezmény nettó összegére is letiltás alóli mentesség terjed ki. A letiltás alapjának meghatározásakor azt az összeget, ami az adós nettó bérében az érvényesített családi adó- és járulékkedvezmény miatt keletkezik, szintén nem szabad az adósság törlesztésére fordítani, vagyis letiltani.

Ugyanakkor továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy ha a letiltást követően az adós részére kifizetendő összeg meghaladja a 200 ezer forintot, akkor az e fölötti rész korlátozás nélkül végrehajtható. Vagyis még a családi adókedvezmény összegét az általánosan mentes részhez adva is letiltható lesz a 200 ezer forint feletti rész.

Csak a július 1. után indult ügyekben kell alkalmazni

A fenti szabályokat azonban csak a 2025. július 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni, vagyis azokban, amelyek már korábban megkezdődtek, a családi kedvezmény nettó összege továbbra is levonható.

A letiltás alóli mentesség ugyanakkor csak a családi kedvezmény nettó összegére vonatkozik, más kedvezményekre nem. A személyi kedvezmény, a nyugdíjas munkavállalók le nem volt TB járuléka, az első házasok kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye és a többgyermekes anyák kedvezménye is letiltható marad. A 2025. július 1-je után belépő új munkavállalóknál a munkáltatónak kell tisztáznia, hogy a végrehajtási eljárás 2025. július 1. után vagy előtt kezdődött-e el.

Fontos tudni azt is, hogy a NAV nem küld külön értesítést a változásokól.